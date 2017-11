Parker z ekipo provocira Joshuo: odpovedal bi se 35 odstotkom zaslužka, omenja se tudi 'steklena čeljust'

Posnetke borb, tudi tisto med Joshuo in Takamom iz Cardiffa, si lahko ogledate na VOYO.

To je zadnji poskus ekipe Josepha Parkerja, ki jasno in glasno navija za borbo z Anthonyjem Joshuo. V primeru zmage bi Parker seveda združil naslova, svojega aktualnega po verziji WBO v težki kategoriji s tistimi, ki jih ima trenutno v roki čudežni deček britanskega boksa. Parkerjeva ekipa je pred mediji na nenadoma sklicani novinarski konferenci kazala posnetke borcev, ki so trdili, da so Joshuo med sparingom spravili na tla oziroma v nokdavn. Promotor David Higgins je ponudil dodatne denarne nagrade tistim, ki bi postregli s posnetki Joshuovih nokdavnov, dodal pa je, da se je 25-letni Parker pripravljen odpovedati 35 odstotkom zaslužka, če se bo dvoboj z Angležem dejansko zgodil. Parkerjevi promotorji so pred novinarsko konferenco medijem sporočili, da bodo predvajali "redke posnetke" Joshue ob padcih na tla v ringu.

Parker (levo) s Hughiejem Furyjem pred borbo na Old Traffordu, ki jo je dobil in ubranil šampionski pas. (Foto: AP)

In res so predvajali posnetke borb z Romunom Mihaijem Nistorjem in Dillianom Whytom, ki sta zaenkrat med profesionalci še nepremaganega Joshuo oba spravila v nokdavn v amaterski konkurenci. Parkerjevim sodelavcem ni ušla niti borba na stadionu Wembley z Vladimirjem Kličkom, ki je kot prvi med profesionalci resno "pretresel" Joshuo, na lastne podvige v medsebojnih obračunih sta v predvajanih intervjujih namignila tudi britanska rojaka Joshue, Lawrence Okolie in Daniel Dubois."Zakaj bo Parker premagal Joshuo? Preprosto, Parker ima granitno čeljust, medtem ko ima morda Joshua stekleno. To je najslabše varovana skrivnost britanskega boksa. Nihče zares ne govori o tem," se je širokoustil promotor Higgins, ki je zavrnil očitke, da je bila novinarska konferenca nespoštljiva do ljubljenca otoškega občinstva. Raje se je lotil nasprotnega promotorja Eddieja Hearna, ki da je poslal "nespoštljive" in "sramotne" ponudbe njegovemu varovancu Parkerju.

"Zato ponujamo vsem v Veliki Britaniji: pošljite nam dokaz, da ste prav tako 'položili' Anthonyja Joshuo. Bodite prvi, ki boste to storili, in poslali vam bomo ček za 10.000 funtov (11.000 evrov)," dodaja Higgins. "Naše sporočilo Anthonyju Joshui je, da si želimo priložnost preizkusiti tvojo čeljust, celo tako zelo, da ti bomo pustili obdržati 65 odstotkov dobička, četudi gre za medcelinsko unifikacijo. Nimaš izgovorov, izkaži nekaj spoštovanja Parkerju in pripravi to borbo."

Za Joshuo (desno) pesti stiska tudi zvezdnik Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimović. (Foto: Twitter)

Parker je ob boku svojega promotorja nemudoma dodal, da bo tudi sam izenačil ponudbo 10.000 funtov, nato pa je prvak po verziji WBO, ki je ubranil naslov v septembrski borbi s Hughiejem Furyjem v Manchestru, še povedal: "Joshua pravi, da si želi združiti (naslov), tudi mi si (tega želimo). Kot lahko vidite, smo edini, ki se za to res trudimo."

Joshua se je nazadnje pomeril s Carlosom Takamom na cardifskem stadionu Principality, kjer je oktobra potrdil naslov, ki si ga je priboril v spektakularni borbi z dolgoletnim prvakom Kličkom na londonskem Wembleyju. Iz tabora Joshue prihajajo namigi, da je naslednji na vrsti avstralski težkokategornik Lucas Browne in ne Parker. Po besedah Hearna se bo Joshua zagotovo pomeril le s prvakom po verziji WBC, Deontayjem Wilderjem, in sicer leta 2018. Vsi trije prvaki težke kategorije so sicer še nepremagani: Wilder že 39 borb, Parker 24 in Joshua 20.