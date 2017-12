Vujović izbral 28 kandidatov za EP na Hrvaškem

Veselin Vujovića in njegove varovance čaka EP. (Foto: Damjan Žibert)

Na sklepnem turnirju ima pravico nastopa 16 igralcev, vse izbrane vrste pa imajo med tekmovanjem možnost kar šestih menjav - dveh igralcev v skupinskem delu, dveh v drugem delu in dveh v finalnem delu. Selektor Veselin Vujović bo seznam igralcev, ki jih bo povabil na priprave v Zreče, objavil prihodnji teden. Na njem zagotovo ne bo krožnega napadalca beloruskega Meškova iz Bresta Vida Poteka, ki si je poškodoval roko in je že pred časom prestal operacijo, medtem ko je Jure Dolenec še vedno v obdobju rehabilitacije po operaciji desnega kolena. Iz njegovega matičnega kluba Barcelone so v prvi polovici novembra sporočili, da bo moral Dolenec po artroskopiji meniskusa predvidoma okrevati tri mesece, kar pomeni, da ne bo mogel nastopiti na evropskem prvenstvu.

Slovenija bo pred začetkom evropskega prvenstva igrala dve pripravljalni tekmi proti Srbiji. Prva bo 9. januarja v Murski Soboti, dan kasneje pa še v Velenju.

Na Vujovićevem seznamu kandidatov za EP so naslednji rokometaši:

- vratarji: Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urh Kastelic, Matevž Skok (oba Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško);

- krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Vive Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Niko Medved, Matic Verdinek (oba Gorenje Velenje) in Mario Šoštarič (Pick Szeged);

- zunanji igralci: Saša Barišić Jaman, Patrik Leban (oba Nexe Našice), Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Dean Bombač (Vive Kielce), Nejc Cehte, Jan Grebenc, Gregor Potočnik (vsi Gorenje Velenje), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško), Aleks Vlah (Koper 2013) in Miha Zarabec (Kiel);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).