Vujović na kvalifikacijskih tekmah z Nemčijo brez Zormana in Bombača

Vujović proti Nemčiji ne bo mogel računati na Zormana in Bombača. (Foto: STA)

Črnogorski strokovnjak na klopi slovenske izbrane vrste Veselin Vujović je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani obelodanil seznam kandidatov za bližnja dvoboja z evropskimi prvaki. Na njem ni Uroša Zormana in Deana Bombača (oba Vive Tauron Kielce), ki sta manjkala tudi na svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer je Slovenija osvojila odličje bronastega leska. Poleg Zormana in Bombača ne bo Vida Kavtičnika (Montpellier) in Darka Cingesarja (Zagreb), ki sta poškodovana, v ekipo pa se vračajo Primož Prošt (Göppingen), Simon Razgor (Meškov Brest), Staš Skube (Pick Szeged) in Žiga Mlakar (Celje Pivovarna Laško).

Vujović se je odločil za preverjene može, bolj ali manj so v njegovem kadru igralci, ki so nosili največje breme na januarskem svetovnem prvenstvu. Na bližnji akciji bosta od nosilcev igre iz Francije manjkala poškodovana Kavtičnik in Cingesar, malce nepričakovano pa na svoj seznam ni uvrstil Zormana in Bombača. Dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste je v preteklosti nekajkrat izrazil željo, da bi reprezentančno kariero končal ravno na tekmi z Nemčijo v Ljubljani, kjer se obeta množičen obisk, v predprodaji je namreč prodanih že 7000 vstopnic. "Ni bilo lahko sprejeti takšne odločitve. Z Zormanom in Bombačem sem opravil pogovor, enostavno mi niso bile všeč njune predstave v poljskem klubu, prav tako celotna igra lanskega prvaka lige prvakov, ki je letos izpadel že v osmini finala," je uvodoma dejal Vujović in dodal: "Bombač po prestopu iz Szegeda v Kielce ni naredil kakovostnega koraka naprej v svoji karieri, temveč je nazadoval. Njegova minutaža je majhna, na igrišču ni sproščen, po trenutni pripravljenosti pa tudi zaostaja za Markom Bezjakom, Miho Zarabcem in Stašem Skubetom. Zorman ima posebno težo po svoji igralski kakovosti in karakterju. V tem trenutku nisem prepričan, da je glede na svojo pripravljenost nujno potreben naši izbrani vrsti. To ne pomeni, da sem ga dokončno prečrtal od reprezentance. Ko bom Zormana povabil v reprezentanco, potem bo tudi na mojem končnem seznamu 16 igralcev za tekmo."

V odsotnosti Zormana in Kavtičnika bo kapetanski trak prevzel Marko Bezjak, ki ga Vujović na začetku selektorskega mandata sprva sploh ni uvrstil na svoj seznam, na minulih akcijah - predvsem to velja za lanske poletne olimpijske igre v Rio de Janeiru in letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji - pa je igralec Magdeburga postal njegova podaljšana roka na igrišču. Slovenija je doslej odigrala dve kvalifikacijski tekmi za EP 2018. Na prvi v Velenju je po sijajni predstavi v drugi polovici tekme na kolena položila Švico, na drugi pa skozi celotno tekmo nadzorovala Portugalsko, zavoljo neodgovorne igre v končnici tekme pa se je iz Lizbone vrnila z osvojeno točko. Po dveh odigranih tekmah je v skupini 5 v vodstvu Nemčija s štirimi točkami, Slovenija jih je zbrala tri, Portugalska eno, Švica pa je brez točk. Slovenska izbrana vrsta bo zadnji kvalifikacijski tekmi igrala čez dobra dva meseca, najprej bo 14. junija gostovala v Švici, dva dni kasneje pa jo čaka še domača tekma s Portugalsko.