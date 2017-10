VIDEO: Selektor Vujović vpoklical štiri novince, vrača se Kavtičnik

Selektor slovenske izbrane vrste Veselin Vujović, ki je pred začetkom sezone prevzel tudi vodenje koprske ekipe, je na novinarski konferenci predstavil seznam igralcev za bližnji tekmi s Hrvaško. V slovensko reprezentanco se po poškodbi vrača Vid Kavtičnik (Montpellier), nova imena na njegovem seznamu pa so Niko Medved (Gorenje Velenje), Jaka Malus (Celje Pivovarna Laško), Dani Zugan in Aleks Vlah (oba Koper 2013).

"Za bližnjo akcijo s Hrvaško sem v reprezentanco povabil rokometaše, ki so trenutno v najboljši formi, v njej pa so tudi nekateri igralci, ki so lahko prihodnost slovenskega rokometa. V tem trenutku imamo na širšem reprezentančnem seznamu vsaj 40 igralcev, prav vsi manjkajoči igralci na oktobrskih preizkušnjah s Hrvaško pa so še vedno kandidati za nastop na januarskem evropskem prvenstvu na Hrvaškem," je dejal Vujović.

Veselin Vujović (Foto: AP)

"Hrvaška je zelo resna reprezentanca, v tem trenutku bi zelo težko pripeljali močnejšo in atraktivnejšo izbrano vrsto. Najbolj pomembno je, da obe tekmi odigramo dobro in tekmovalno. Prav vsi igralci na mojem seznamu bodo dobili priložnost za dokazovanje, nekateri več na prvi, nekateri pa na drugi tekmi. Na naših zadnjih dveh tekmah proti Švici in Portugalski smo delovali zelo dobro, a moramo vedeti, da je Hrvaška neprimerno kakovostnejša reprezentanca. Za vse nas bosta to prava preizkusa znanja pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem," je dejal slovenski selektor.

Slovenski rokometaši se bodo na evropskem prvenstvu v skupinskem delu v Zagrebu pomerili z Nemci, Makedonci in Črnogorci, po oktobrskih tekmah s Hrvati pa bodo pred zaključnim turnirjem (8. in 9. januarja prihodnje leto) igrali še dve prijateljski tekmi s Srbi.

Ljubljanska pripravljalna tekma s Hrvaško bo imela praznični pridih, Rokometna zveza Slovenije (RZS) bo pred reprezentančno tekmo priredila dogodek "Pozdrav legendam". Na tem športno-humanitarnem dogodku se bodo zbrali vsi rokometaši, ki so zastopali barve naše države v zadnjih 25 letih. Na tem seznamu je 98 igralcev, celoten izkupiček od prodanih vstopnic pa bo RZS namenila za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića. Prireditelji so sporočili, da se vstopnice za ljubljanski rokometni dogodek dobro prodajajo, še vedno pa jih je moč dobiti na spletni strani www.mojekarte.si.

"To je zelo lepa gesta s strani naše rokometne zveze. Za vse nekdanje reprezentante sama počastitev nima tolikšnega pomena, bolj se veselimo ponovnega medsebojnega snidenja. Upam, da bo občinstvo prišlo na svoj račun in uživalo na celotnem dogodku, v imenu vseh rokometašev pa obljubljam zanimiv in atraktiven dogodek," je dejal nekdanji slovenski reprezentant Jure Natek.

Reprezentančni seznam:

- vratarji: Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urh Kastelic (Zagreb) in Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško);

- krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Niko Medved (Gorenje Velenje);

- zunanji igralci: Saša Barišić Jaman (Nexe Našice), Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Jan Grebenc (Gorenje Velenje), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Jaka Malus, Žiga Mlakar (vsi Celje Pivovarna Laško), Miha Zarabec (Kiel), Aleks Vlah in Dani Zugan (oba Koper 2013);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabić (Wisla Plock);