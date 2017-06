Warbasse presenetljiv zmagovalec prve gorske etape, Špilak četrti

Američan Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport) je presenetljivi zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Švici. Etapo, ki se je začela v Bernu, končala pa po 150,2 km z vzponom na Villars-sur-Ollon, je Warbasse dobil pred Italijanom Damianom Carusom (BMC), s četrtim mestom pa se je izkazal Simon Špilak (Katjuša).Caruso, ki je za Warbassom zaostal 40 sekund, je tudi novi vodilni na dirki po Švici, tretji pa je bil danes Nizozemec Steven Kruijswijk (LottoNl-Jumbo), ki je v cilj prišel v času drugouvrščenega Italijana, v boju za stopničke pa je bil malenkost prepočasen Špilak, sicer med najbolj aktivnimi na ciljnem vzponu. Špilak je v skupnem seštevku z 29. mesta napredoval na četrto, za Carusom, ki ima 15 sekund prednosti pred Kruijswijkom, pa zaostaja 24 sekund. Toliko kot tudi tretjeuvrščeni Italijan Domenico Pozzovivo (AF2R), ki je bil danes četrti.

Že kmalu po startu prve gorske etape na letošnji švicarski pentlji je pobeg uspel četverici kolesarjev. V skupini so bili Kanadčan Antoine Duchesne, Nizozemca Nick van der Lijke in Lars Boom ter Warbasse, prvi pa je odpadel Boom, ki je nekaj časa celo vozil v virtualni rumeni majici. Na vrhu prelaza Mosses je imela ubežna trojica pred glavnino skoraj pet minut prednosti, na ciljni vzpon na Villars-sur-Ollon pa sta se družno podala le še Van der Lijke in Warbasse, omagal je Duchesne, medtem ko je glavnina za njima deset kilometrov pred ciljem zaostajala za dobre tri minute.

Matej Mohorič (Foto: Reuters)

V zasledovalni skupini je bil med najbolj aktivnimi zmagovalec dirke po Švici leta 2015 Špilak, ki je imel nemalo zaslug, da so ulovili Van der Lijka, ne pa tudi 26-letnega Warbassa, ki je tudi prvi prečkal ciljno črto. Zanj je bila to prva zmaga med profesionalci, v ozadju pa so v boju za stopničke ostali le še Caruso, Kruijswijk in Špilak. Največ moči je imel Caruso, medtem ko se je moral najboljši slovenski kolesar na dirki po Švici zadovoljiti s četrtim mestom. Drugo mesto je Carusu tudi prineslo prvo mesto v skupnem seštevku, toda v nadaljevanju švicarske pentlje je v dobrem položaju tudi Špilak.

"To je moja prva zmaga v profesionalni karieri, še toliko bolj pa sem vesel, da sem do nje prišel v Švici, kjer sem dve leti nastopal za ekipo IAM in se tu počutim kot doma. Vsi so vzklikali moje ime, kar mi je dalo dodatnih moči. Pred zadnjim vzponom sem si dejal, da lahko zmagam, počutil sem se dobro, vseeno pa je zame to veliko presenečenje. Vedno sem dal 110 odstotkov, vesel sem, da se je to končno izplačalo," je po današnji etapni zmagi dejal presrečni Warbasse.

Druga dva slovenska kolesarja na dirki po Švici tudi danes nista bila v ospredju. Kolesarja ekipe UAE Emirates sta v cilj prišla z 22:03 minut zaostanka, Matej Mohorič na 147. mestu, Marko Kump pa na 149. V skupnem seštevku je Mohorič 133. (+32:56), Kump pa 154. (+38:02).

V sredo bo na sporedu najdaljša etapa na letošnji dirki po Švici, ko bodo morali kolesarji prevoziti 222-kilometrsko razdaljo med Bexom in Ceviom, premagati pa bodo morali tudi 2005 m visoki prelaz Simplon.