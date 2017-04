Williamsova izjave Nastaseja označila za rasistične in napovedala, da je nič ne bo ustavilo

Williamsova se je konec minulega leta zaročila s soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom. (Foto: Instagram)

Nekdanja številka ena svetovnega moškega tenisa, Romun Ilie Nastase, se je vpričo medijev spraševal, če bo otrok, ki ga pričakuje prva igralka sveta Serena Williams, "čokolada z mlekom". Romun je nato še dodatno razhudil svetovno športno javnost z napadom na britansko igralko Johanno Konto, ki jo je na nedavnem obračunu pokala Fed v vlogi kapetana romunske reprezentance grdo opsoval in jo spravil celo v jok. Britanka je zapustila igrišče, a se vrnila in dobila dvoboj, v katerem pa so na koncu vseeno slavili Romuni. Nastaseja so odstranili s tribun, čaka pa ga disciplinski postopek, medtem pa se je zapletel tudi z Williamsovo, ki mu je za sporne izjave o njenem nerojenem otroku vrnila z naslednjimi besedami. "Razočarana sem, ko vidim, da živimo v družbi, v kateri lahko ljudje, kakršen je Ilie Nastase, podajajo takšne rasistične izjave," meni Williamsova, ki se je na medijski vihar odzvala v izjavi za javnost. 35-letna Američanka pričakuje naraščaj, prvega otroka bo povila jeseni. "Rekla sem že enkrat in rekla bom spet, ta svet je prišel tako daleč, a mora prehoditi še veliko poti. Da, podrli smo toliko ovir, vseeno pa jih je še cel kup. To ali karkoli drugega me ne bo ustavilo pred zlivanjem ljubezni, luči in pozitivnosti na vse, kar počnem. Še naprej bom vodila in se postavila za tisto, kar je prav," je še dodala najboljša teniška igralka tega tisočletja.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je že začela preiskavo proti 70-letnemu Nastaseju in ga začasno suspendirala, potem ko je o Williamsovi govoril na novinarski konferenci v Constanti. "Skromno se zahvaljujem ITF za obravnavo katerih koli dejstev v tem primeru. Imeli bodo mojo popolno podporo," je še pristavila Williamsova, ki je poleg decembrske zaroke s soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom nedavno razkrila, da pričakujeta svojega prvega otroka. Američanka je na OP Avstralije osvojila rekordni veliki slam, četudi je bila že osem mesecev noseča, v ponedeljek, ko je spet zavzela vrh lestvice WTA, pa se je zahvalila bodočemu prvorojencu oziroma prvorojenki: "Dal si mi moč, za katero nisem vedela, da jo posedujem. Naučil si me pravega pomena spokojnosti in miru. Komaj čakam, da te spoznam. Komaj čakam, da se pridružiš prostoru za igralce naslednje leto. A jaz sem, najpomembneje, tako zelo vesela, da lahko s teboj delim občutke številke ena." Nastase se je po izjavah na novinarski konferenci obnašal povsem neprimerno na kasnejših dvobojih Romunije in Velike Britanije. Poleg tega, da je Konto večkrat označil za "pras*co", je objel kapetanko otoške ekipe Anne Keothavong in jo vprašal za njeno številko sobe.