Kuznecova ustavila pohod Hercogove: slovo od Wimbledona z dvignjeno glavo

Hercogova (na fotografiji) med dvobojem s Kuznecovo. (Foto: AP)

Dvoboj na igrišču št. 12 v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v londonskem Wimbledonu je Polona Hercog začela suvereno in imela proti favorizirani Svetlani Kuznecovi pri izidu 3:2 v podaljšani igri priložnost za odvzem začetnega udarca, a je Kuznecova izenačila na 3:3. Rusinja je imela takoj zatem kar dve "break" žogici po nekaj napakah Mariborčanke, a se je Štajerka rešila v podaljšano igro in po slabe pol ure igre povedla s 4:3. Kuznecova je v ključnem trenutku prvega niza vseeno pokazala svoj zanesljivi obraz in hladnokrvno izkoristila vsa "darila" Hercogove ter povedla s 5:4 in servirala za vodstvo z 1:0. Rusinja je odločno dokončala delo in si priigrala odlično izhodišče pred nadaljevanjem dvoboja. Željko Krajan na tribuni ni mogel biti zadovoljen, ko je Štajerka skupaj z dvojno napako v prvi igri drugega niza zaostala že z 0:40. Nato je je v mrežo poslala še forehand in Kuznecova je po treh minutah že vodila z 0:1 v drugem nizu. Hercogova je bila v resnih težavah in lep čas ni uspela priti do točke, to se je zgodilo pri 15:30 v tretji igri, ko se je najboljša slovenska igralka nenadoma prebudila, a je morala vseeno odigrati podaljšano igro na svoj začetni udarec. Tam vnovič ni pokazala dovolj in z udarcem v mrežo podarila vodstvo Kuznecovi s 3:0. Hercogova je pri naskoku nasprotnice s 4:0 zapravila še svoj začetni udarec in Rusinja je že servirala za zmago. Hercogova se ni vdala in rešila tri žogice za zmago, nato je imela priložnost celo za "break" v podaljšani igri, a je Kuznecova le izkoristila četrti zmagoviti začetni udarec ter končala obračun po uri in petih minutah.

26-letna slovenska olimpijka je že s prebojem v šestnajstino finala dosegla uspeh kariere, šest let starejša tekmica iz Sankt-Peterburga pa jo je tokrat ugnala podobno gladko kot pred tremi leti v Washingtonu (6:3 in 6:2) na edinem medsebojnem dvoboju. Hercogova, tudi olimpijka lani v Riu, je letos v Londonu zabeležila tri zmage v kvalifikacijah, v glavnem turnirju pa najprej premagala Nemko Anniko Beck s 6:2 in 6:1 in v četrtek še Američanko Varvaro Lepčenko s 6:7 (2), 6:2 in 6:2. Zanjo je bila na koncu usodna lastnica 17 turnirskih zmag, leta 2009 je bila Kuznecova tudi zmagovalka OP Francije v Parizu. Zmagi sta na tekmah, ki sta potekali vzporedno s tisto na igrišču št. 12, slavili tudi Španka Garbine Muguruza in Slovakinja Magdalena Rybarikova. Prva je s 6:2 in 6:2 ugnala Romunko Sorano-Mihaelo Cirsteo, druga pa še malce prepričljivejše Ukrajinko Lesio Curenko (6:2 in 6:1).

V moški konkurenci je Bolgar Grigor Dimitrov nasprotniku Dudiju Seli oddal le dve igri v dveh nizih, nato pa se je Izraelec predal. Prekinjeni obračun desetega nosilca Joa-Wilfrieda Tsongaja in Sama Querreyja je dobil slednji, Američan je v skupno nekaj več kot treh urah hitro dokončal delo v zadnjem nizu, ki ga je v petek prekinila tema in na koncu slavil s 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6 in 7:5.

Izidi:

- ženske:

Svetlana Kuznecova (Rus/7) ‒ Polona Hercog (Slo) 6:4, 6:0;

Magdalena Rybarikova (Svk) ‒ Lesia Curenko (Ukr) 6:2, 6:1;

Garbine Muguruza (Špa) ‒ Sorana-Mihaela Cirstea (Rom) 6:2, 6:2;

- moški:

Grigor Dimitrov (Bol) ‒ Dudi Sela (Izr) 6:1, 6:1, predaja;

Sam Querrey (ZDA) ‒ Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, 7:5.