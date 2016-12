Wolff ne želi novih dvobojev Alonso-Hamilton, šampionskemu sedežu zdaj najbližje Wehrlein in Bottas

Skupno obdobje pri McLarnu je pustilo posledice tako za Alonsa (desno) kot Hamiltona (levo). (Foto: AP)

Ime Fernanda Alonsa se je vztrajno pojavljalo v orbiti Mercedesa, ki ne skriva naklonjenosti do dirkača McLarna, a Španec očitno le ne bo zasedel prostega sedeža ob Britancu Lewisu Hamiltonu, s katerim ima kar nekaj (ne)poravnanih računov. Očitno bo ravno ne najboljši odnos med nekdanjima moštvenima kolegoma pretehtal pri izbiri naslednika Nica Rosberga, prvi mož ekipe Mercedes Toto Wolff je možnost prihoda Alonsa (operacija bi lahko srebrne stala več kot 15 milijonov evrov) z izjavami v Kölner Express praktično že povsem zavrnil. "Želim se izogniti scenariju Alonso-Hamilton," meni vodja moštva iz Brackleyja, ki je jasno namignil na leto 2007, ko sta Alonso in Hamilton polnila stolpce s svojimi dvoboji pri McLarnu. Wolff je veliko bolj naklonjen napredovanju mladega testnega dirkača Pascala Wehrleina. "Lewis in Pascal bi bila eksplozivna kombinacija," je na to temo še dodal Wolff, čeprav se pojavljajo govorice, da niti Wehrlein Hamiltonu ne ustreza preveč.

Če se ne bodo odločili za Wehrleina, ima največ možnosti Finec Valtteri Bottas (Williams-Mercedes). Da bo moral mladi Nemec še počakati, meni tudi šef ekipe Toro Rosso Franz Tost. "Pascal je izvrsten rezervni dirkač, a govorimo o šampionski ekipi, zanj je še prezgodaj," meni Tost, ki je za Tiroler Tageszeitung tudi dodal, da bi bila Alonso in nekdanji svetovni prvak Sebastian Vettel z dirkalnikom Mercedesa najbrž prvaka. "Vedno sem govoril, da morajo miniti leta, preden se dirkač v formuli 1 počuti povsem domače. Res bi bila naveza Hamilton-Wehrlein zanje najlažja, a borijo se za konstruktorski naslov in v igri je veliko. Vprašanje pa je, če bi takšna kombinacija dirkačev dobro vplivala na stabilnost moštva. Je pa res, da bi Alonso in Vettel z Mercedesom verjetno osvojila naslov," je dodal Tost.