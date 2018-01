VIDEO: Wozniackieva po preobratu proti 'osmoljenki' Halepovi do svojega prvega grand slam turnirja v karieri

Prvič v zgodovini moderne dobe turnirjev za veliki slam se je zgodilo, da sta se v finalu kateregakoli turnirja velike četverice srečali prva in druga nosilka in že zgolj to dejstvo je obetalo dober tenis. Poleg tega nobena še ni osvojila grand slama, tako da sta imeli obe še dodaten motiv. Igralki se nista izneverili pričakovanjem in sta odigrali izjemen dvoboj.

Po nekaj manj kot treh urah razburljivega ženskega finala na letošnjem OP Avstralije je na koncu zasluženo slavila danska teniška igralka Caroline Wozniacki, ki je s 7:6 (2), 3:6 in 6:4 ugnala prvo nosilko, Romunko Simono Halep.



Zmaga je simpatični danski igralki, ki je osvojila svoj prvi turnir velike četverice v karieri, prinesla približno 2,6 milijona evrov denarne nagrade. Halepova je po dveh finalih na OP Francije leta 2014 in 2017 tako še tretjič ostala brez zmage na grand slamih.

Wozniackijeva je dvoboj bolje začela, z odvzemom servisa v drugi igri je povedla s 3:0. Ko je servirala za prvi niz pri 5:3, se je Halepova z re-breakom vrnila v igro, nato izenačila na 5:5, pa 6:6, tako da je odločala podaljšana igra. V tej je zanesljivo slavila danska igralka in se sploh prvič v karieri razveselila osvojenega niza v finalih grand slamov. Tudi v drugem nizu je imela Wozniackijeva priložnost za odvzem začetnega udarca, a je Halepova ubranila štiri break-žogice in povedla z 2:1. Dobro je nadaljevala, uspel ji je odvzem servisa za 5:3, nato pa je s 6:3 izenačila dvoboj in ga vrnila na začetek. Odločal je tretji niz, Wozniackijeva je spet povedla z 2:0, a se je Halepovi uspelo vrniti v igro. Romunka, doslej prva igralka sveta in prva nosilka OP Avstralije, si je priigrala vodstvo s 4:3, prvo v zadnjem nizu, in imela je začetni udarec. Zdaj je Danka prosila za pomoč fizioterapevta in pomoč se ji je očitno obrestovala.

Danska teniška igralka Caroline Wozniacki je po slabih treh urah dvoboja v finalu OP Avstralije proti prvi nosilki, Romunki Simoni Halep, prišla do svojega prvega naslova na enem od turnirjev za grand slam. (Foto: AP)

S sveže povitim levim kolenom je Halepovi takoj odvzela servis in izenačila na 4:4, nato pa prvič v tretjem nizu zadržala svoj servis za vodstvo s 5:4. Halepova je servirala za obstanek v igri, a ji ni uspelo, zmage in svojega prvega grand slama se je razveselila danska igralka, ki ni zmogla skriti solz sreče. "Mnogo let sem sanjala o tem trenutku. Zdaj so se mi sanje končno uresničile. Za menoj sta izjemna tedna. Kar tresem se, noge me ne držijo in mislim, da bom spet zajokala," je uvodoma zmago čustveno pospremila Wozniackijeva, potem ko je iz rok legendarne Billie Jean King prejela zmagovalno trofejo.

"Današnji dan je težak za Simono. Žal mi je, a danes sem enostavno morala zmagati. Odigrali sva izjemen dvoboj, borili sva se za vsako točko. Še enkrat, žal mi je," je po zmagi dejala danska igralka tekmici.

Romunka Simona Halep je bila na dobri poti, da sploh prvič v karieri visoko v zrak dvigne pokal za osvojitev enega od štirih turnirjev za grand slam, a je bila Wozniackijeva tokrat boljša tekmica. (Foto: AP)

Halepova je po dveh finalih na OP Francije leta 2014 in 2017 tako še tretjič ostala brez zmage na grand slamih. "Težko je govoriti po takšnem porazu, pa vseeno. Zagotovo se bom borila naprej, pred menoj je še veliko let v tenisu in upam, da bom še imela takšno priložnost kot danes," je dejala 26-letna Romunka.

OP Avstralije, Melbourne, finale (ž):

Caroline Wozniacki - Simona Halep 7:6 (2), 3:6, 6:4



Zmagovalke OP Avstralije v tem stoletju:

2018 - Caroline Wozniacki (Dan)

2017 - Serena Williams (ZDA)

2016 - Angelique Kerber (Nem)

2015 - Serena Williams (ZDA)

2014 - Li Na (Kit)

2013 - Viktorija Azarenka (Blr)

2012 - Viktorija Azarenka (Blr)

2011 - Kim Clijsters (Bel)

2010 - Serena Williams (ZDA)

2009 - Serena Williams (ZDA)

2008 - Marija Šarapova (Rus)

2007 - Serena Williams (ZDA)

2006 - Amelie Mauresmo (Fra)

2005 - Serena Williams (ZDA)

2004 - Justine Henin (Bel)

2003 - Serena Williams (ZDA)

2002 - Jennifer Capriati (ZDA)

2001 - Jennifer Capriati (ZDA)

2000 - Lindsay Davenport (ZDA)