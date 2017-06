Z drugo zmago slovenske odbojkarice na drugem mestu

Izbranke Alessandra Chiappinija so po četrtkovi zmagi proti Franciji, ki je v današnji prvi tekmi tretjega kroga skupine F izgubila še svojo tretjo tekmo, tokrat jo je s 3:0 (24, 18, 17) premagala Finska, ostale v boju za drugo mesto, s tem pa tudi za uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Drugemu mestu so še bolj približale z današnjo zmago proti Estoniji, dokončno pa ga lahko potrdijo že v soboto, če bodo premagale domačinke turnirja, Nemke, ki so danes s 3:1 (18, 15, -15, 11) premagale prav Portugalke, pa morajo biti boljše še do finske reprezentance.

Estonke, ki so v prvem krogu s 3:1 premagale Finke, v drugem pa nudile dostojen odpor nemškim odbojkaricam, so na evropski jakostni lestvici enajst mest za Slovenijo, ki je 21., na začetku uvodnega niza pa so vse do prvega tehničnega odmora vodile. Največ za dve točki, prvič pa so slovenske odbojkarice, ki so v tekmo spet vstopile preveč nervozno, povedle pri izidu 9:8, s točko prednosti pa so vodile tudi ob drugem tehničnem odmoru. Odpor borbenih Estonk so dokončno zlomile v končnici niza, ko so po vodstvu z 19:18 tekmicam ob boljšem servisov, v napadu pa sta bili učinkoviti Iza Mlakar in Lana Ščuka, prepustile le še točko.

V drugem nizu so estonske odbojkarice, ki so v prvem imele celo boljši sprejem od slovenskih, korak z njimi držale le do četrte točke, že ob odhodu na prvi tehnični odmor pa so zaostajale za tri. Čeprav so slovenske odbojkarice na drugi tehnični odmor odšle s prednostjo sedmih točk, niz še ni bil popolnoma odločen, saj so se jim nasprotnice z delnim izidom 8:3 približale le na dve točki zaostanka (17:19). Po polminutnem odmoru so se slovenske odbojkarice, pri katerih je Saša Planinšec danes praznovala 22. rojstni dan, le zbrale, zaigrale bolj učinkovito v napadu in tudi ta niz zanesljivo dobile.

Še bolj prepričljivo so slovenske odbojkarice do končne zmage prišle v tretjem nizu, v katerem so do prvega tehničnega odmora nasprotnicam prepustile le tri točke. Tudi v nadaljevanju niza je bilo vse znamenju slovenske ekipe, ki je popolnoma nadigrala estonsko. Predvsem je bila boljša v bloku in napadu, pa tudi servis je bil krepko na slovenski strani.