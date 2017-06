Z zmago nad Hassovo Hercogova le še korak oddaljena od glavnega turnirja v Wimbledonu

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je tudi v drugem krogu kvalifikacij za tretji grand slam v sezoni v Wimbledonu prikazala zelo dobro igro in z 2:0 v nizih preskočila še drugo oviro na poti do uvrstitve na glavni turnir omenjenega tekmovanja. Tokrat je bila Mariborčanka s 6:4 in 7:6 (7) boljša od Avstrijke Barbare Haas. Sanje o Wimbledonu pa so se razblinile Dalili Jakupovič, ki je z Nemko Nicolo Geuer izgubila v dvojicah.