Zagrebčani kljub 'nedostojnosti' po hitrem postopku že ustoličili Kasima Kamenico

Za nekoliko nenavadno potezo so se v zagrebškem klubu odločili potem, ko so minulo nedeljo v finalu hrvaškega pokalnega tekmovanja šele po sedemmetrovkah premagali ekipo Nexe z 28:27 (24:24, 12:13). Kasim Kamenica je po hitre(jše)m postopku postal njihov trener. "Čeprav se zavedamo, da v tako velikem klubu, kot je Prvo plinarsko društvo Zagreb ni dostojno še tretjič v sezoni menjati trenerja, bo v preostalih petih krogih Premijer lige ekipo vodil Kasim Kamenica," so v izjavi za javnost zapisali v zagrebškem prvoligašu, za katerega igrajo tudi slovenski reprezentanti Matevž Skok, Darko Cingesar in David Miklavčič.

Dva nekdanja selektorja slovenske izbrane vrste: Boris Denič (desno) in Kamenica. (Foto: Damjan Žibert)

V ligi za prvaka imajo Zagrebčani na polovici tekmovanja maksimalno število točk, Nexe pa ima dve manj. Pred Ljubljančanom Kamenico so v letošnji sezoni nekdanje evropske klubske prvake vodili že zdajšnji selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović, nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško Slavko Ivandija, ki ga je po porazu v osmini finala lige prvakov v začetku aprila zamenjal Slavko Goluža.