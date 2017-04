Celjani niso zapravili visoke prednosti in dobili derbi z Gorenjem za finale pokala

Miha Zarabec (z žogo) in soigralci so večino dela opravili že v prvem polčasu. (Foto: SEHA

Obračun dveh najboljših ekip na slovenskih tleh se je razpletel po željah celjske ekipe. Prva polovica tekme je minila v njeni absolutni prevladi, v drugi pa se je navkljub slabši predstavi vendarle uvrstila v veliki finale. Branilka pokalnega naslova iz mesta ob Savinji bo v nedeljo v osrednji mariborski dvorani Tabor naskakovala svojo 20. pokalno "zvezdico" z zmagovalko današnje druge polfinalne tekme Maribor Branik ‒ Riko Ribnica, ki se bo zaćela ob 20. uri. Velenjske "ose" so v uvodnih desetih minutah kljubovale Celjanom, po njihovem edinem vodstvu na tekmi s 4:3 pa so bolj ali manj imeli vse niti v svojih rokah izbranci Branka Tamšeta. Ti so predvsem učinkovito predstavo prikazali med deseto in dvajseto minuto, ko so naredili delni izid 9:2, ob tem pa kar sedem minut niso prejeli gola. V 14. minuti so tako že vodili z 8:4, v 19. pa svojo prednost povišali na sedem golov (12:5).

Velenjčani se po tako visokem zaostanku niso več pobrali, Celjani so bili vselej za korak pred njimi. V prvi polovici tekme so največ vodili z osmimi goli, prvič v 28. minuti (17:9), na veliki odmor pa so se podali z vodstvom (18:10). Celjani so v drugem polčasu močno popustili, izbranci velenjskega trenerja Boruta Plaskana pa so izkoristili njihovo ležerno predstavo in se jim v 48. minuti približali na dva gola zaostanka (20:22). A Tamšetovih izbrancev v prelomnih trenutkih dvoboja ni zajela panika, znova so strnili svoje vrste in stvari postavili na svoje mesto. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Blaž Janc s sedmimi in Luka Žvižej s šestimi goli, v velenjski pa sta Luka Mitrović in Matjaž Brumen dosegla po šest zadetkov.

Zaključni turnir pokala Slovenije, izid polfinala:

Celje Pivovarna Laško ‒ Gorenje Velenje 26:23 (18:10)

Celje PL: Lesjak, Gajić, Malus 1, Babarskas, Janc 7, Razgor, Suholežnik, Marguč 1 (1), Grošelj, Poteko 1, Zarabec 4, Kodrin 2, Mačkovšek 4, Mlakar, Žvižej 6 (3), Bečiri.

Gorenje: Baznik, Ferlin, Zaponšek, Cehte 1, Medved 2 (1), Haseljić, Ovniček 2, Stojnić, Toskić 2, Mitrović 6, Potočnik 2, Golčar, Kleč, Gams 2, Nosan, Brumen 6 (3).