Zavčev prvi gala boksarski večer se približuje – v soboto v Grand hotel Union prihajajo italijanski boksarji

"Serija se bo odvijala v hotelih, z omejenim številom simpatizerjev. Dogodke si bo lahko v živo lahko ogledalo maksimalno 300-400 ljudi. Tisto kar mi je v čast je to, da smo dobili partnerja, medijsko hišo Pro Plus VOYO, ki bo tudi prenašal dvoboje v živo," je ob predstavitvi dejal Dejan Zavec. To bo lepa priložnost za slovenske boksarje, da pridobijo dragocene mednarodne izkušnje v boju s tujimi tekmovalci. Prvič že ta konec tedna v Ljubljani, sledili bodo še trije dogodki, in sicer v Laškem, Šentilju in Portorožu. "Ker si želim, da boksarji v Sloveniji zrastejo v osebnostno in tekmovalno kakovost, so nujno potrebni dogodki, kakršni se bodo zgodili 11. marca v Ljubljani," je še poudaril Zavec. Ta dobro leto po upokojitvi uresničuje napovedi o nadaljevanju dela z največjimi talenti slovenskega boksa. V projektu Dejan Zavec Boxing in Dejan Zavec Pro Boxing bo legendarni Ptujčan sodeloval tudi s Pro Plusom in VOYO, kjer si boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali več ekskluzivnih dvobojev.

Zavec se je novembra 2015 po porazu v Miamiju proti Kubancu Erislandyju Lari poslovil od profesionalnega boksa po 35 zmagah (19 s KO) in le štirih porazih ter eni prekinitvi.