Žbogar prvi dobil zlato jadro Jadralne zveze Slovenije

Žbogar je doslej kot edini slovenski jadralec osvojil olimpijske medalje, zadnjo od treh s srebrom lani v Riu de Janeiru. JZS, ki združuje 58 slovenskih jadralnih klubov, je za najboljši jadralki 2016 razglasila Tino Mrak in Veroniko Macarol (Pirat Portorož), za življenjsko delo pa je veliko jadro posthumno prejel Mirko Bogić. Nik Pletikos (Jahtni klub Portorož), ki je svetovnem prvenstvu je v razredu laser radial osvojil srebrno medaljo, je dobil priznanje za vrhunski dosežek, najobetavnejša mlada jadralca pa sta aktualna mladinska svetovna prvaka razreda 29er Peter Janežič in Anže Podlogar, ki sta se preselila v olimpijski razred 49er.

"Vsem mladim svetujem, da si postavijo visoke cilje. Sam sem jim eno stopničko, najvišjo olimpijsko, še pustil. Prepričan sem, da jo bo nekdo gotovo dosegel. Zelo sem zadovoljen, ker sem dobil kot prvi doslej priznanje JZS. Zahvalil bi se tudi vsem prostovoljcem, ki delajo v klubih in društvih ter nam omogočajo, da lahko jadramo," se je zahvalil enainštiridesetletni Vasilij Žbogar (Burja Izola).

Na olimpijskih igrah v Riu je osvojil srebrno odličje v razredu finn, kar je bila že njegova tretja olimpijska medalja po dveh, osvojenih v razredu laser. Srebrn je bil v Pekingu 2008 ter bronast v Atenah 2004, odličja pa je osvajal tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih. Na lanskih olimpijskih igrah je bil tudi zastavonoša slovenske reprezentance, poleg tega pa so ga najboljši jadralci sveta izbrali za svojega predstavnika v komisiji športnikov pri Mednarodni jadralni zvezi.

Vasilij Žbogar (Foto: AP)

Tina Mrak in Veronika Macarol sta imeli olimpijsko medaljo v Riu že praktično v žepu, pa sta jo zaradi druge diskvalifikacije izgubili ter po zmagi v finalni regati zasedli končno šesto mesto. To jima ni vzelo volje ampak sta se odločili, da bosta na naslednjih olimpijskih igrah leta 2020 skušali osvojit medaljo. "Po daljšem premisleku sva se odločili, da bova se bolj zagnano potovali na OI v Tokio. Čaka naju še veliko dela, vendar sem prepričana, da bo trud poplačan," je dejala krmarka Mrakova; Macarolove zaradi bolezni ni bilo na prireditvi.

Bogić je lani poleti v Piranu preminil le 14 dni po praznovanju stoletnice rojstva, jadral pa je neprekinjeno več kot 90 let. Jadrati je naučil mnoge Slovence, napisal je številne članke, priročnike in knjige o jadranju, pomorskih veščinah, vremenu in sidriščih na Jadranu. Leta 1949 je ustanovil prvi slovenski jadralni klub, Jadralni klub Ljubljana, za katerega je dosegel več kot sto zmag tako na domačih kot mednarodnih regatah.

Za trenersko delo so priznanja prejeli Siniša Hrvatin (Rok Verderber in Klemen Semelbauer), Andrej Janežič (Podlogar-Janežič), Tomaž Čopi (Tina Mrak in Veronika Maracrol), Jure Žbogar (Vasilij Žbogar) in Trevor Millar, ki je sodeloval tudi z Žbogarjem, za vodenje slovenske reprezentance OI v Riu 2016. "Na OI v Riu sem videl, da lahko Slovenija tudi v Tokiu doseže visoko, tudi do medalje, kateri sta bili že v Braziliji blizu Mrakova in Macarolova," je se je s pogledom v prihodnje zahvalil Millar.

Priznanja sekcije za velike jadrnice je dobila mednarodna posadka Sokola s slovenskim krmarjem Igorjem Lahom, ki je v razredu RC 44 osvojila naslov svetovnega prvaka na prvenstvu, ki je maja potekalo v španskem mestu Sotogrande, ob tem pa je postala tudi skupna zmagovalka prvenstva RC 44.

Legenda slovenskega jadranja in krmar Dušan Puh, vodja projekta Gašpar Gašpar Mišič in posadka jadrnice Adriatic Europa so prejeli posebno priznanje. Adriatic Europa je lani obplula pol jadranske obale in nanizala tudi številne zmage tako v tujini kot na domačih regatah.

"Ponosni smo na naše jadralne uspehe, ne le v članski, ampak tudi v mladinskih in prehodnih kategorijah. Vse to nas obvezuje in nam obenem zagotavlja, da bomo lahko uspešni tudi na OI v Tokiu. Tam želimo nastopiti s štirimi posadkami in se nadelajmo, da bi se dve borili za medalje," je uvodoma napovedal predsednik JZS, Aljoša Tomaž. Prireditve so se med drugimi udeležili tudi generalni direktor direktorata za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Boro Štrumbelj, župani Ljubljane Zoran Jankovič, Pirana Peter Bossman in Izole Igor Kolenc.