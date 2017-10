Zdesetkane Krimovke pričakovano nemočne v Bukarešti

Rokometašice Krima Mercatorja so v 1. krogu lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti z 18:30 (7:15). Naslednja tekma izbrane Uroša Bregarja čaka prihodnjo soboto, ko bodo na Kodeljevem gostile Nykoebing Falster.

Varovanke trenerja Uroša Bregarja so na uvodni tekmi nove sezone Lige prvakinj morale priznati premoč nekdanjim evropskim klubskim prvakinjam iz Bukarešte. (Foto: POP TV)

Romunska ekipa, ki je pred dvema sezonama osvojila ligo prvakinj, v minuli pa je bila tretja, je pričakovano premagala oslabljeni Krim. Slednji je držal korak s tekmicami le v uvodnih minutah, zatem pa so igralke iz Bukarešte, ki jih vodi danska strokovnjakinja Helle Thomsen, hitro prišle do visoke prednosti, ki je niso več izpustile iz rok. Ljubljančanke, ki so igrale brez Elizabeth Omoregie in Tjaše Stanko, so tekmo začele dobro, povedle z 2:0, toda zatem se je ustavilo. Romunke so stopnjevale ritem in v 20. minuti vodile že z 11:4, malce pozneje pa ob igralki več že s 13:5. Podobno prednost so gostiteljice ohranjale do konca polčasa, v katerem so Ljubljančanke zadele le 47 odstotkov metov.

V uvodu drugega polčasa so domačinke, pri katerih ne manjka rokometnih zvezdnic, še povečale prednost na 18:9, Nathalie Hagman pa je v 40. minuti svoji ekipi priigrala že neulovljivih deset zadetkov razlike (20:10).

Novo najvišjo prednost so Romunke dosegle v 50. minuti, ko je za 26:15 najprej zadela Isabelle Gullden, zatem pa je Marit Malm Frafjord svoji ekipi priborila že prednost 12 zadetkov (27:15). Ista igralka je v 52. minuti prednost povečala na 28:15, kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi.

Pri domačih je z osmimi zadetki izstopala Cristina Neagu, pri gostjah pa sta bili s po štirimi goli najbolj razpoloženi Polona Barić in ena od novink Lamprini Tsakalou.