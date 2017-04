Železarji vse bliže državnemu prestolu, v Podmežakli do nove zmage nad Olimpijo

Olimpija je klonila v dvorani Podmežakla. (Foto: Damjan Žibert)

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v domači dvorani Podmežakla premagali Olimpijo s 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) in povedli z 2:0 v zmagah. Domači so tako lovili zmago za naskok na zvezdico že na tretji tekmi, Ljubljančani pa so morali nadoknaditi izgubljeno zmago doma, če so želeli ostati konkurenčni v finalnem boju. A začetek je bil strelsko podoben prejšnjemu dvoboju. Začetnega naleta domači niso izkoristili, gostje pa so letos prebujene domače navijače, ki so spet dodobra zapolnili Podmežaklo, utišali z zadetkom hitrega Črta Snoja v deveti minuti. A pozneje so se stvari premaknile na stran gorenjske ekipe. Več dela je imel gostujoči vratar Jeff Frazee, ki je po več nevarnih akcijah Jesenic klonil v 53 sekundah 13. in 14. minute, najprej po podoru Saša Rajsarja izza vrat, potem pa po izdelani akciji in strelu Žana Jezovška. A Olimpija je še imela odgovor, potem ko je pri domačih Jaka Ankerst zapravil prodor, je že v naslednjem napadu razredčeno obrambo še enkrat izkoristil Snoj za 2:2. Zadnjo besedo v tem delu pa so le imeli domači, ki so razrahljano obrambo gostov premagali še tretjič v 17. minuti, ko je Aleksander Magovac ostal neoviran pred golom.

Na tekmi je sprva povedla Olimpija, vendar je železarjem uspelo še pravočasno izenačiti in prevzeti ritem na ledu v svoje roke. (Foto: Damjan Žibert)

V nadaljevanju sta se ekipi strelsko umirili, zadeli vsaka po enkrat, a sta tudi oba vratarja, Frazee in domači Žan Us, nekajkrat dobro posredovala. Začetek je pripadel domačim, ki pa večminutnega pritiska niso izkoristili. Šele Marjan Manfreda je s spretnim strelom iz obrata poskrbel za vodstvo z dvema zadetkoma. Toda le nekaj sekund pozneje so domači pozabili na obrambo in Olimpija je hitro spet prišla le na gol zaostanka. Zeleno-beli so pozneje vendarle stopnjevali ritem in zaigrali bolje kot dotlej, izenačenja pa kljub premoči na ledu v zadnjih minutah druge tretjine ni bilo. Najlepšo priložnost za goste je imel v tem delu Sacha Guimond, ko je bil sam pred Usom, ta pa je dobil dvoboj ena na ena. Ljubljančane bi pred grozečim porazom rešil le hiter gol v zadnjem delu, toda Jeseničani so hitro spet prevzeli vajeti v svoje roke. Zadetek Tadeja Čimžarja je pomenil, da so prednost spet povišali na bolj varnih +2 in tokrat niso naredili napake, po kateri bi tekmecem ponudili novo priložnost. Bolj ko se je dvoboj bližal koncu, bolj je bilo jasno, da gostje nimajo prave možnosti za preobrat. Domači so spretno branili svoj gol, igra pa se je nato pretežno preselila pred vrata Frazeeja, živčni gostje so si še zaporedoma nabirali kazni in hokejisti v rdečem so se lahko z navijači že nekaj minut pred koncem veselili pomembne zmage, ki na široko odpira vrata za 11. lovoriko v samostojni državi. Za piko na i je poskrbel Jaka Ankerst v zadnji minuti s strelom na nebranjena vrata.

HDD Sij Acroni Jesenice : HDD Olimpija 6:3 (3:2, 1:1, 1:0) /2:0/

0:1 Snoj (Planko, Uduč, 9.), 1:1 Rajsar (Oraže, 13.), 2:1 Jezovšek (Kalan, 14.), 2:2 Snoj (Zajc, 14.), 3:2 Magovac (Rajsar, Ankerst, 17.), 4:2 Manfreda 30., 4:3 Pešut (Bussieres, K. Čepon, 30.), 5:3 Čimžar (Kalan, 43.), 6:3 Ankerst (Sotlar, Berlisk, 60., EN)