Zgodovinski trenutek za Latvijo in tenis: Ostapenkova je peščena kraljica Roland Garrosa!

Jelena Ostapenko je spisala eno najlepših teniških pravljic v zadnjih letih. (Foto: AP)

Komaj 20-letna latvijska teniška senzacija, sploh prva nepostavljena igralka, ki se je po Slovenki Mimi Jaušovec leta 1983 prebila do velikega finala, je dobro začela dvoboj in takoj odvzela servis Romunki, a ji je ta že v naslednji igro vrnila z enako mero. V nadaljevanju je bil dvoboj zelo izenačen, obe igralki sta na nasprotno stran igrišča s svoje osnovne črte pošiljale močne in natančne udarce, po dokaj izenačeni predstavi pa je bila v prelomnih trenutkih malce bolj zbrana izkušenejša Simona Halep in po 37 minutah prvi niz dobila s 6:4. Teniška igralka iz Constante je suvereno odprla drugi niz in povedla s 3:0. A njena pet let mlajša tekmica ni vrgla puške v koruzo in je v peti igri odvzela uvodni udarec Halepovi ter dvoboj vrnila v "normalne tirnice". A to ji ni bilo dovolj, v sedmi igri je znova odvzela servis Halepovi in povedla s 4:3. Izkušenejša Romunka je v naslednji igri resda naredila "re-break", a ji je Ostapenkova vrnila z enako mero, v naslednji igri pa po 46 minutah slavila s 6:4. Odločitev o letošnji zmagovalki pariškega turnirja je tako padla v tretjem nizu, v njej pa je več preudarnosti in zbranosti imela dokaj neizkušena teniška igralka iz Rige. Sprva ji ni najbolje kazalo, saj ji je Halepova v četrti igri odvzela začetni udarec in povedla s 3:1, a je bila Jelena Ostapenko v nadaljevanju za razred boljša. Takoj je tekmici odgovorila z enako mero, v nadaljevanju pa dobila vse nadaljnje igre in po slabih dveh urah postala prva Latvijka s končno zmago na turnirjih za grand slam.

"Ne morem verjeti, da sem zmagala v Parizu. Vse skupaj je kot v sanjah, enostavno ne najdem pravih besed, da izrazim svoja občutke. Kot majhna deklica sem po televiziji spremljala dvoboje v Roland Garrosu in sanjala o nastopu na turnirju, zdaj pa sem ga celo osvojila. Med celotnim finalnim dvobojem sem skušala ostati agresivna, imela sem tudi nekaj padcev v svoji igri, a borila sem se za vsako točko posebej in to se mi je na koncu tudi obrestovalo," je bila po sanjski zmagi navdušena Latvijka, ki je za končno zmago prejela ček v višini 2,1 milijona evrov, po zmagoslavju na pariškem turnirju pa bo naredila tudi viden skok na lestvici WTA in s 47. napredovala na 12. mesto. V nedeljo bo na sporedu še moški finale, na nasprotni strani mreže pa si bosta stala Španec Rafael Nadal in Švicar Stan Wawrinka. Španec, sicer 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, naskakuje svojo deseto zmago na Roland Garrosu (po dvakrat je zmagal tudi v Wimbledonu in New Yorku ter enkrat v Melbournu), medtem ko Wawrinka doslej še ni okusil grenkobe poraza na finalnih dvobojih za grand slam. V svoji vitrini ima tri končne zmage v Melbournu 2014, v Parizu 2015 in New Yorku 2016.

Izid:

Jelena Ostapenko - Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3