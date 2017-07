Zibelka avtomobilizma v Veliki Britaniji se poslavlja: Silverstone se po letu 2019 umika iz Formule 1

Usoda dirke za VN Velike Britanije je pod velikim vprašajem. (Foto: AP)

Silverstone bo tako dirko gostil le še trikrat, a v British Drivers Club ne skrivajo, da se nameravajo z novimi lastniki formule 1 pogajati o boljših pogojih za izvedbo dirke. Po stari pogodbi, ki so jo sklenili še z Berniem Ecclestonom leta 2015, so se stroški za izvedbo tekmovanja vsako leto zviševali. Za ta konec tedna, ko bo Silverstone gostil dirko, morajo Britanci lastnikom formule 1 plačati 18 milijonov evrov, do leta 2026 pa bi se znesek zvišal na 28 milijonov. Že v zadnjih letih so organizatorji dirke beležili izgube in to kljub dejstvo, da je prireditev razprodana in si jo ogleda več kot 350.000 ljubiteljev kraljevega razreda avtomobilističnega športa. Dirkališče pa je pomembno tudi za tekmovanje, saj je bila tukaj leta 1950 premierna dirka. V tem trenutku pa je to tudi edino dirkališče na Otoku, ki lahko gosti takšno prireditev, druga bi morala vložiti precej sredstev v obnovo.