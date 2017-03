Zimzeleni Kocijančič s podporo IO v boj za predsednika Evropskih olimpijskih komitejev

Janez Kocijančič, tudi podpredsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) in nekdanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), je na torkovi seji IO OKS pojasnil, da si več evropskih olimpijskih komitejev želi, da bi vodil Evropski olimpijski komite (EOC). "Najprej se mora o tem opredeliti matični olimpijski komite. Danes si želim, da IO OKS najavi namero, da me kandidira za to mesto, saj uradni postopek še ni odprt," je na seji dejal Kocijančič. IO OKS je predlog soglasno potrdil. "Potrudil se bom, da bom delal v dobro športa," je za tem povedal Kocijančič.

Janez Kocijančič je že dolga leta v vrhu slovenskega športa. (Foto: Damjan Žibert)

Kocijančič EOC praktično vodi že od avgusta lani in olimpijske afere krog predsednika EOC Patricka Hickeyja. V tem času je Kocijančič razrešil tudi aktualno vprašanje, kdo bo gostil drugo izvedb evropskih iger, te bodo leta 2019 v Minsku.