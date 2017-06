Zmaga proti Egiptu bi že pomenila uvrstitev na zaključni turnir

Klemen Čebulj in pomočnik selektorja Samo Miklavc (Foto: Aljoša Kravanja)

Če bo Slovencem spodrsnilo, bodo imeli popravni izpit v dvobojih s Portugalsko in Finsko. A naši odbojkarji spet podarjajo, da želijo zmagati na vsaki tekmi, tako bo tudi v obračunu z gostitelji, ki doslej v ligi niso navdušili. Kljub temu pa niso ekipa, ki bi jo Slovenci lahko podcenjevali, saj so namučili že številne ekipe. "Našo igro moramo stopnjevati in na finalni turnir priti v kar najboljši formi, ki smo jo v danem trenutku sposobni prikazati. Če bomo z glavami na pravem mestu in če bomo dovolj zbrani, mislim, da ne bo težav. Tekmovanje je res naporno, naporni so turnirji, naporen je ritem treningov in tekem. Časa za počitek ni, ampak tudi to še pride, zdaj moramo dati vse od sebe," je pred zadnjim turnirjem dejal sprejemalec slovenske reprezentance Klemen Čebulj. Tekma med Egiptom in Slovenijo se bo začela ob 21.30 uri.