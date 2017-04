Zmagoslavni začetek četrtfinala za Luko Dončića

Slovenska predstavnika v četrtfinalu košarkarske evrolige sta imela v prvih tekmah polovični izkupiček. Jaka Blažič z Baskonio iz Vitorie je izgubil uvodni dvoboj na tri zmage proti CSKA Moskvi, Luka Dončić z Real Madridom pa je povedel v seriji z Darušafako. Slovenska igralca nista izstopala; Blažič je v torek za Baske igral zgolj štiri minute, Dončić pa je v dobrih 24 minutah dosegel 4 točke (met iz igre 1:4) ter zbral štiri skoke in tri podaje.



Po prvih tekmah so v prednosti CSKA Moskva, Real Madrid, Olympiacos in Fenerbahče. Le slednji je presenetil višjeuvrščeno ekipo po rednem delu. Panathinaikos je sredi Aten premagal z 71:58.

Izidi, četrtfinale, 1. tekmi:

Olympiacos - Anadolu Efes 87:72

(Olympiacos vodi z 1:0 v zmagah)



Real Madrid - Darušafaka Istanbul 83:75

(Real Madrid vodi z 1:0 v zmagah)

(Luka Dončić v 24 minutah 4 točke, 4 skoke, 3 podaje za Real Madrid)



- že odigrano (18. 4.):

CSKA Moskva - Baskonia Vitoria 98:90

(CSKA vodi z 1:0 v zmagah)

(Jaka Blažič v 4 minutah 1 skok za Baskonio)



Panathiniakos Atene - Fenerbahče Istanbul 58:71

(Fenerbahče Istanbul vodi z 1:0 v zmagah)



Opomba: moštva igrajo na tri zmage, druge tekme bodo v četrtek in petek, naslednje pa sledijo od 25. aprila do 2. maja.