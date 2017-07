Zmlela Celje Pivovarno Laško, bosta še slovensko reprezentanco?

Če se samo spomnim prvega intervjuja s slovenskim rokometnim selektorjem Veselinom Vujovićem, mi je še posebej v spominu ostal stavek: "Smo na začetku neke poti, vrhunec pa pripravljamo za evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Takrat lahko posežemo po vrhunskem rezultatu!" Vuja je s svojimi varovanci prvi vrhunec že dosegel, bronasta medalja s svetovnega prvenstva v Franciji ima namreč zlat lesk. Slovenci so senzacionalno, v eni najbolj norih končnic v rokometni zgodovini, premagali Hrvate.

Slovenski rokometaši se na EP na Hrvaško odpravljajo z visokimi cilji. (Foto: Miro Majcen)

Hrvate, ki bodo naredili vse, da se jim za poraz v obračunu za 3. mesto, oddolžijo na domačem evropskem prvenstvu. Slovenci so pripravljeni na pošteno borbo, a ker so pravila v rokometu v tolikšni meri nedorečena, bo znova ogromno odvisno od delivcev pravice in prizori sodniškega 'mrcvarjenja' tekmecev na Hrvaškem, so vsem dobro znani. Zadnji je bil tisti na odločilnem dvoboju skupinskega dela Lige prvakov, ko Celju Pivovarni Laško ni bilo dovoljeno, da si zagotovijo napredovanje v izločilne boje elitnega tekmovanja.

Takrat je sodil beloruski sodniški par Andrej Gousko in Sergej Repkin, tista, ki sta bila že v preteklosti na 'slabem glasu'. A očitno znata in zmoreta soditi vrhunsko, saj sta delegirana med pare, ki bodo januarja sodili na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Morebiti celo odločilne dvoboje, če bo komu to ustrezalo.

Kako je to mogoče?

O tem, kako je mogoče da takšen sodniški par, o katerem zaradi nekorektnosti in nepravičnih odločitev, govorijo na številnih rokometnih delavnicah širom Evrope, dobi možnost opravljanja dela na evropskem prvenstvu, smo povprašali tudi odgovorne pri Evropski rokometni zvezi, a zaenkrat odgovora še nismo prejeli. Ne bi pa bilo slabo, če bi se tudi na ta segment EP, pripravila Rokometna zveza Slovenije, ki je sodelovala pri odprtem prismu na Evropsko rokometno zvezo, po neljubih dogodkih prav na dvoboju Lige prvakov med PPD Zagrebom in Celjem Pivovarno Laško.