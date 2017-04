Zorman bo v Kielcah 'počakal' Janca

Dean Bombač, v prihodnji sezoni član Celja Pivovarne Laško Blaž Janc in … tudi dolgoletni organizator slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman. Ljubljančanu se je sicer dogovor s poljskim gigantom in aktualnim evropskim klubskim prvakom iztekal z letošnjo sezono, a vodilni predstavniki kluba Vive Tauron Kielce so zavihali rokave in se z njim dogovorili za 1-letno podaljšanje sodelovanja.





Uroš Zorman (levo) bo tudi v prihodnji sezoni član poljskih prvakov. (Foto: AP)

"Z Urošem se poznamo že dolgo in prepričani smo, da bodo tudi v prihodnji sezoni na sporedu dvoboji, ko bo lahko izdatno pomagal naši zasedbi. Z izkušnjami, ki jih premore, je še vedno lahko glava našega moštva,“ je podaljšanje sodelovanja z organizatorjem igre komentiral predsednik kluba Bertus Servaas. Zorman je okrepil Kielce leta 2011, pred tem pa igral za ugasle ljubljanske Prule, Ademar Leon, Celje Pivovarno Laško in Ciudad Real.



Na uspešni športni poti se lahko pohvali s štirimi naslovi evropskega klubskega zmagovalca.