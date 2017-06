Žreb lige prvakov in prvakinj: Krimovke in Velenjčani srečnejši, Celjani pristali v 'skupini smrti'

Povratnica v vrste Krimovk Tamara Mavsar je imela pri žrebu ljubljanskih nasprotnic precej srečno roko, saj je iz preostalih treh bobnov izvlekla nekdanje evropske prvakinje, romunsko CSM Bukarešto, danske predstavnice Nyköbing in poljski Vistal Gdinyo. Krim Mercator bo igral v skupini A, prve tekme v predtekmovalnem delu lige prvakinj pa bodo na sporedu 6. oktobra.





Trenerja celjskih rokometašev Branka Tamšeta z varovanci čaka izjemno zahtevno delo v novi sezoni lige prvakov. (Foto: SEHA

Rokometaši velenjskega Gorenja so pristali v skupini C, kjer jih čakajo obračuni s španskim Ademar Leonom, danskim Skjernom, švicarskim Kadettnom iz Schaffhausna, romunskim Dinamom iz Bukarešte in norveškim Elverumom. Povsem drugačne volje pa so v vrstah Celjanov, ki jim 'ples kroglic' tudi tokrat ni bil naklonjen. Igralsko zelo spremenjena zasedba, ki jo nekaj zadnjih sezon zelo uspešno vodi Branko Tamše, bo imela za morebitno napredovanje v zaključne boje lige prvakov izjemno zahtevno delo. nekdanji evropski klubski prvak iz leta 2004 se bo v predtekmovalni skupini B pomeril z nemškima predstavnikoma Kielom in Flensburgom, madžarskim Veszpremom, poljskimi Kielcami, Paris Saint-Germainom, danskim Aalborgom in beloruskim Meškovom iz Bresta.



Prve tekme v ligi prvakov bodo odigrane 13. septembra.