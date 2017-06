Slovenski odbojkarji po zmagi v Kairu do zaključnega turnirja v Avstraliji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tudi zadnjo tekmo rednega dela drugega razreda svetovne lige. V Kairu je s 3:1 (16, 21, -23, 19) premagala Portugalsko in s tem potrdila prvo mesto po treh turnirjih in najboljši položaj pred zaključnim turnirjem v Avstraliji.

Zasluženo slavje slovenskih odbojkarjev po uvrstitvi na zaključni turnir v Avstraliji. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenija je tudi z drugo oziroma mlajšo postavo ugnala Portugalce, ki jih je prva postava letos premagala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Rezervisti so pokazali odlično predstavo, nesrečno izgubili tretji niz, kar pa jih ni zmedlo, v četrtem so si zagotovili lepo zmago, Za Slovenijo osmo v devetih dvobojih lige.

Odličen je bil predvsem Alen Šket, ki je sicer tradicionalno imel nekaj težav na sprejemu, toda vse je nadomestil z odlično igro v vseh drugih elementih. Zelo dobro predstavo sta pokazala tudi debitanta v reprezentanci Matej Kök in Urban Toman. "Prvi cilj je bil, da končamo na prvem mestu in se s tem uvrstimo na zaključni turnir v Avstralijo. Po drugi strani smo vsi, ki smo dobili priložnost za igro, zadovoljni s svojo predstavo. Prva postava si je tako lahko odpočila, in menim, da smo nosilce igre uspešno nadomestili. Zdaj pa dobre volje odhajamo na zaključni turnir," je bil s svojo in predstavo soigralcev zadovoljen nadarjeni Matej Kök.





Alen Šket je tokrat prevzel največji del bremena na svoja pleča. (Foto: OZS)

Tudi Alen Šket je na zadnjih tekmah dobil malo priložnosti za dokazovanje, tokrat pa se je pridružil debitantoma, že omenjenemu Köku in Tomanu, z dobro igro in s tem prispeval levji delež k zadnji zmagi na turnirju v Kairu. "Moja naloga je, da se čim bolj izkažem v napadu, na kar moja ekipa tudi računa. Zelo sem vesel, da smo odigrali dobro tekmo in da smo priložnost dobili igralci, ki sicer ne igramo veliko. Tokrat sem bil najstarejši na igrišču, na meni je bila največja odgovornost, da mlajšim pomagam s kakšnim nasvetom. Vsak uspeh nam vlije dodatno samozavest, lepo je biti v moštvu zmagovalcev. Na zaključni turnir v Avstralijo odhajamo z dvignjeno glavo in seveda ciljamo na prvo mesto, kar bo treba potrditi tudi na igrišču," se je uspeha slovenske reprezentance razveselil Šket.

Slovenci sedaj potujejo v Avstralijo, kjer se bodo prihodnjo soboto v Golden Coastu v polfinalu zaključnega turnirja pomerili z Nizozemsko. Drugi polfinalni par je Avstralija - Japonska.



Izid, 3. krog:

Slovenija - Portugalska 3:1 (16, 21, -23, 19)