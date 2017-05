Urnaut: Smo v drugačnem položaju, kot pred dvema letoma

Slovenski odbojkarji, ki bodo ob 17.30 v dvorani Stožice proti Gruziji odprli kvalifikacije za svetovno prvenstvo, imajo pred seboj dva jasno začrtana cilja – uvrstitev na svoje prvo svetovno prvenstvo in septembrsko EP, kjer bodo v vlogi evropskih podprvakov. Odlični sprejemalec Tine Urnaut ima za seboj uspešno sezono v italijanskem Trentinu, kar ni ušlo predstavnikom štirikratnih evropskih klubskih prvakov iz Modene, s katerimi je 28-letni Slovenjgradčan pred dnevi podpisal dvoletno pogodbo. S tem se je svetlolasi Korošec rešil bremena glede nadaljevanja klubske kariere, kar bo pozitivno vplivalo tudi na predstave v reprezentančnem dresu. "Na kvalifikacije za SP smo se začeli pripravljati pred desetimi dnevi, kar se nam je poznalo na prijateljski tekmi s Srbijo. Pred tem smo bili deset mesecev dejavni v svojih klubih, toda moramo storiti vse, da se primanjkljaj treningov ne bo poznal v naši igri. Smo dovolj izkušeni in samozavestni, čeprav nam kvalifikacijski žreb ni bil najbolj naklonjen," nam je v uvodu ekskluzivnega pogovora za 24ur.com povedal Urnaut, ki o nasprotnikih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo govori z izbranimi besedami.





Slovenski odbojkarji danes začenjajo kvalifikacije za SP. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Gruzija, Portugalska, Izrael, Latvija in Belgija so zelo neugodne reprezentance. Če nekdo misli, da se bomo skozi kvalifikacijski turnir kar sprehodili, se močno moti. Pred nami je sila zahtevna naloga z jasno začrtanimi cilji. Ne bi govoril preveč vnaprej, vendar želimo si krstnega nastopa na svetovnem prvenstvu. V vsako tekmo bomo krenili odločno po zmago, imamo kakovostno reprezentanco, ki se lahko vsakemu nasprotniku uspešno postavi po robu," samozavestno zre k novim izzivom nekdanji član ACH Volleya. Septembrsko evropsko prvenstvo je po besedah Tineta Urnauta še preveč oddaljeno za konkretnejše napovedi.

"Vsako tekmo obravnavamo enako, brez izjem in kalkulacij. Najprej je danes na vrsti Gruzija, tako bo vse do nedelje, ko si bomo v naših Stožicah skušali priigrati vozovnico za SP. Nato bo prišlo na vrsto evropsko prvenstvo, na katerem bomo v povsem drugačnem položaju, kot pred dvema letoma, ko smo osupnili vso Evropo. Tekmeci bodo veliko bolj osredotočeni na nas in bodo storili vse, da nas premagajo. Na nas pa je, da se kot vselej dobro pripravimo in odigramo še en kakovosten turnir," je v pozitivnem slogu zaključil novi član Modene.



Dodajmo, da bo 21-letni reprezentančni sprejemalec Astec Triglava Matej Kök, ki je v minuli klubski sezoni branil barve kranjskega Astec Triglava, naslednjo sezono nosil dres poljskega prvoligaša MKS Bedzin."Matej Kök je eden najbolj nadarjenih slovenskih odbojkarjev, kar dokazuje tudi to, da bo pod vodstvom Slobodana Kovača igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo," so ob prihodu 196 cm visokega sprejemalca zapisali na spletni strani ekipe MKS Bedzin, ki je lani v poljski plus ligi zasedla 11. mesto.