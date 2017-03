Alex Harvey zmagal na kraljevski tekaški preizkušnji v Lahtiju

Slovenija na zadnji preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva na Finskem ni imela svojega predstavnika. Osemindvajsetletni Alex Harvey je osvojil svojo peto kolajno na svetovnih prvenstvih. Na ekipnem sprintu v Oslu 2011 je osvojil odličje zlatega, na posamičnem sprintu v Falunu 2015 srebrnega, na 30 km dolgem zasledovanju v Falunu 2015 in na posamičnem sprintu v italijanskem Val di Fiemmeju 2013 pa odličji bronastega leska.

Izidi, 50 km, moški:

1. Alex Harvey (Kan) 1:46:28,9 sekunde

2. Sergej Ustjugov (Rus) + 0,6

3. Matti Heikinen (Fin) 1,4

4. Andrew Musgrave (VBr) 2,9

5. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 3,0

6. Sjur Röthe (Nor) 3,4

7. Dario Cologna (Švi) 8,9

8. Petter Northug (Nor) 12,3

9. Maurice Manificat (Fra) 13,4

10. Hans Christer Holund (Nor) 14,3

...