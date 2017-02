Ana Bucik osma po prvi slalomski vožnji, v vodstvu Shiffrinova

Ana Bucik (Foto: AP)

V švicarskem St. Moritzu bodo danes podelili predzadnji komplet odličij, na sporedu je slalom, zadnja ženska preizkušnja na šampionatu. Na startu prvega teka je kar 94 smučark, tudi dve Slovenki, Ana Bucik je imela startno številko 17, Maruša Ferk pa 29. Bucikova se je izkazala, zasedla je osmo mesto in je zadnja od sedmerice smučark, ki jim je uspelo zaostati manj kot sekundo za vodilno po prvi vožnji, Američanko Mikaelo Shiffrin. Bucikova je zaostala 96 stotink sekunde, medtem ko je Ferkova naredila veliko napako v zgornjem delu in v cilj prišla z velikim zaostankom in je v drugi vožnji ne bomo videli (+5.41), zasedla je 51. mesto.

Prva favoritinja za zlato odličje je ameriška slalomska kraljica Mikaela Shiffrin, ki lovi še tretjo zaporedno zmago v slalomih na svetovnih prvenstvih. Shiffrinova je prvi naslov svetovne slalomske prvakinje osvojila pred štirimi leti v Schladmingu, naslov je nato pred dvema letoma uspešno ubranila na prvenstvu pred domačimi navijači v Vail/Beaver Creeku. Shiffrinova je po prvi vožnji upravičila svojo vlogo in vodi pred Švicarko Wendy Holdener (+0.38) in Slovakinjo Veroniko Velez Zuzulovo (+0.59). Četrti čas je vpisala Slovakinja Petra Vlhova (+0,76), petega Švedinja Frida Hansdotter (+0,77), Švicarka Michelle Gisin je šesta (+0,86), Avstrijka Michaela Kirchgasser je sedma, le stotinko sekunde je bila hitrejša od najboljše Slovenke. Deseterico najhitrejših zaključujeta Čehinja Šarka Strachova (+1,20) in Nemka Lena Dürr (+1,36).

V letošnji sezoni svetovnega pokala je Shiffrinova najbolj prepričljiva od vseh. V St. Moritz je pripotovala s popotnico vodilne smučarke zime ter vodilne slalomistke. Na sedmih specialnih slalomih je bila šestkrat na stopničkah, petkrat je zmagala, v Zagrebu pa je odstopila na prvi progi. Američanka je slalomu uspešno dodala tudi veleslalom, v katerem je v St. Moritzu osvojila srebrno kolajno, boljša je bila le Francozinja Tessa Worley.