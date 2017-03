FOTO: Tretji globus spolzel skozi prste Ilki Štuhec, Weiratherjeva slavila s petimi točkami prednosti

Tina Weirather je z izvrstno vožnjo na superveleslalomu v Aspnu vrgla rokavico Ilki Štuhec, ki se je na progo podala za predstavnico Liechtensteina s pravljično številko sedem. Mariborčanka je v sredo z ekipo proslavila drugi osvojeni mali kristalni globus z zmago na smuku, toda na izjemno zavitem superveleslalomu je v cilju zaostala za Weiratherjevo, ki je v seštevku discipline dan začela v zaostanku za štajersko šampionko. V cilju je prvo mesto Weiratherjeve in drugo Štuhčeve (+0,35 sekunde) pomenilo, da bi mali kristalni globus osvojila liechtensteinska tekmovalka, zato je najboljši slovenski alpinki preostalo le napeto čakanje. Najbližje podvigu, Weiratherjevo bi morali prehiteti dve tekmici, se je s številko enajst približala Sofia Goggia, a po izvrstnih vmesnih časih je Italijanka odstopila. Še ena Italijanka Federica Brignone se je prevzemu vodstva pri zadnjem merjenju vmesnega časa približala na deset stotink, na koncu pa je v cilju zaostala tudi za Štuhčevo. Domačinka Lindsey Vonn je bila dovolj hitra morda le za drugo mesto, nato pa sredi proge grdo padla po trku z vratci in zaščitno ogrado, a jo odnesla brez resnejših posledic. Ko je v cilj z velikim zaostankom (+1,65 sekunde) prišla še ena "tiha favoritka" Viktoria Rebensburg, je bilo bolj kot ne jasno, da se lahko Weiratherjeva že začne veseliti uspeha kariere, Štuhčeva je s 430 točkami za zmagovalko v skupnem seštevku na koncu zaostala le za pet točk.

Štuhčeva je tako še trinajstič v tej sezoni stopila na oder za zmagovalke, od tega ima sedem zmag. Tretje mesto je na zadnjem superveleslalomu v sezoni vpisala Italijanka Brignonejeva, ki je bila le stotinko sekunde počasnejša od Štuhčeve. Mariborčanka je tako ostala pri dveh malih kristalnih globusih, smukaškem in kombinacijskem. V superveleslalomskem seštevku je osvojila drugo mesto, skupaj je na sedmih superveleslalomih v tej sezoni svetovnega pokala osvojila 430 točk, Weiratherjeva na prvem mestu je uspela zbrati pet točk več. Tretje mesto je zasedla že od februarja poškodovana Lara Gut (300). Čeprav je izgubila boj za tretji globus, pa Štuhčeva tako visoko v superveleslalomskem seštevku še ni bila nikoli. V sezoni 2015/16 je zasedla 12. mesto (183 točk), s skoraj polovico manj zbranimi točkami kot v tej za Štuhčevo rekordni sezoni. Še vedno pa ni končan boj za veliki kristalni globus v ženski konkurenci. Štuhčeva je v skupnem seštevku še naprej druga. Vodi Američanka Mikaela Shiffrin (1523), ki je smukaško in superveleslalomsko preizkušnjo izpustila, Štuhčeva na drugem mestu ima 198 točk manj ter še vedno teoretične možnosti za veliki kristalni globus. Mariborčanka pa si je že pred zadnjima dvema tekmama tudi matematično zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark. Tako visoko ni bila še nikoli. Sezono 2015/16 je končala na 33. mestu skupno. Štuhčeve ne more prehiteti nobena tekmovalka več. Tretja skupno je Italijanka Goggia, ki pa ima skupno 208 točk zaostanka za najboljšo Slovenko. Do konca sezone sta namreč le še dve posamični preizkušnji, veleslalom in slalom. Na četrtem mestu je Gutova (500), kar pomeni, da bo Goggia sezono končala na tretjem mestu.

