Avstrijcema mešana biatlonska tekma, Slovenija 18.

Biatlonci so imeli v Kontiolahtiju mešano ekipno tekmo, zmagala pa sta Avstrijca Lisa Theresa Hauser in Simon Eder (31:35,1/0+5) pred Američanoma (+32,8/0+5) in Nemcema (+33,3/0+6). Slovenija s Tejo Gregorin in Klemnom Bauerjem je bila šele 18. (+1:57,2 /0+12) med 25 uvrščenimi ekipami.