Avstrijec Eberhart prepričljivo ugnal vso biatlonsko konkurenco, na stopničkah še Američan in Francoz

Avstrijec Julian Eberhard je zmagal na sprinterski bialtonski tekmi svetovnega pokala na 10 kilometrov v Pjongčangu. Avstrijec ni zgrešil strela, drugo mesto je zasedel Američan Lowell Bailley (+40,7), ki je prav tako pokril vse tarče. Tretji je bil Francoz Martin Fourcade (+45,7), ki je zgrešil dva strela in je moral odteči dva kazenska kroga. Od Slovencev se je na zasledovalno tekmo uvrstil le Klemen Bauer. Zgrešil je trikrat in z zaostankom dobrih dveh minut (+2:11.8) osvojil 48. mesto. Miha Dovžan je bil 74., Rok Tršan 95. in Lenart Oblak 99.

Najbolj zadovoljni so seveda v avstrijskem taboru, kjer je 30-letni Eberhard lanski zmagi iz Hanti Mansijska in januarski iz Oberhofa dodal še tretji uspeh v karieri in si pred zasledovanjem priboril vsaj en kazenski krog naskoka pred zasledovalci, odličen pa je bil na četrtem mestu tudi Dominik Landertinger, ki pa je moral v končnici tekme vendarle priznati premoč hitremu Fourcadu.

Francoz je z današnjim šestim mestom praktično osvojil tudi skupni seštevek svetovnega pokala, kjer ima s 1068 točkami 360 točk naskoka pred Rusom Antonom Šipulinom. Ta bi moral za izenačenje s Francozom slaviti na vseh preostalih šestih tekmah v sezoni, Fourcade pa se ne bi smel več uvrstiti med najboljših 40, ki v biatlonu dobijo točke.

Klemen Bauer (Foto: Damjan Žibert)

Izidi:

1. Julian Eberhard (Avt) 23:11,1/0

2. Lowell Baily (ZDA) 40,7/0

3. Martin Fourcade (Fra) 45,5/4

4. Dominik Landertinger (Avt) 48,1/0

5. Erik Lesser (Nem) 50,3/1

6. Dominik Windisch (Ita) 54,1/1

7. Serafin Wiestner (Švi) 1:02,3/1

8. Simon Eder (Avt) 1:05,5/2

9. Jevgenij Garaničev (Rus) 1:06,3/2

10. Artjom Prima (Ukr) 1:07,7/0

...

48. Klemen Bauer (Slo) 2:11,8/3

74. Miha Dovžan (Slo) 3:02,2/3

95. Rok Tršan (Slo) 3:53,3/4

99. Lenart Oblak (Slo) 4:28,2/3



- svetovni pokal, skupno (po 20. od 26 tekem):

1. Martin Fourcade (Fra) 1.068 točk

2. Anton Šipulin (Rus) 708

3. Simon Schempp (Nem) 673

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 621

5. Julian Eberhard (Avt) 573

...

44. Klemen Bauer (Slo) 122

93. Lenart Oblak (Slo) 6

100. Mitja Drinovec (Slo) 2