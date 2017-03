Bjoergnovi tudi preizkušnja na 30 kilometrov prosto

Norvežanka Bjoergnova je spet potrdila status serijske zmagovalke. (Foto: AP)

Sobotni tek je bil znova norveško državno prvenstvo, druga je bila Heidi Weng (+1,9 sekunde), tretja Astrid Uhrenhld Jacobssen (+1,9), četrta pa Ragnhild Haga (+7,4). Šele na petem mestu je bila prva Nenorvežanka, Američanka Jessica Diggins (+10,4). Marit Bjoergen je tudi tokrat tekla svojo dirko, čeprav so se tekmice vseskozi držale ob njej, štiri so zaradi previsokega ritma odstopile, je na koncu s silovitim finišem osvojila že tretjo posamično zlato kolajno v Lahtiju. Norvežanka tako tudi po letošnjem prvenstvu ostaja drugo ime za smučarski tek, zdi se, da se je po lanskem materinstvu na tekmovališča vrnila še močnejša. O upokojitvi ne razmišlja, čeprav svetovni vrh kroji že desetletje. Poleg treh posamičnih naslovov, poleg današnje zmage je osvojila tudi zlato v skiatlonu in na 10 km klasično, se je v Lahtiju veselila še štafetne zmage na 4x5 km skupaj z Maiken Caspersen Falla, Wengovo in Jacobsenovo, visoka uvrstitev se ji je izmuznila le v prostem sprintu, kjer je izpadla v četrtfinalu.

Nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Jezeršek, ki zdaj nastopa za Avstralijo, je bila danes 35., za zmagovalko pa zaostala 4:48 minute. Jutri sledi v smučinah Lahtija še sklepno dejanje, moški bodo brez slovenskih predstavnikov odtekli 50-kilometrski maraton.

Izidi:

- ženske, 30 km (prosto):

1. Marit Bjoergen (Nor) 1:08:36,8 sekunde

2. Heidi Weng (Nor) + 1,9

3. Astrid Uhrenhld Jacobssen (Nor) 1,9

4. Ragnhild Haga (Nor) 7,4

5. Jessica Diggins (Nor) 10,4

6. Krista Parmakoski (Fin) 11,3

7. Charlotte Kalla (Šve) 13,9

8. Teresa Stadlober (Avt) 15,5

9. Anna Haag (Šve) 20,3

10. Julija Čekaleva (Rus) 20,9

..