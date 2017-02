VIDEO: Boštjan Kline: Moram brzdati pričakovanja in ambicije

Boštjan Kline je drugi Slovenec s smukaško zmago v svetovnem pokalu. Pred njim je to uspelo Andreju Jermanu, ki je do zmag prišel v Garmisch-Partenkirchnu in Bormiu v letih 2007 in 2009. Pred petkovo tekmo je bil sproščen, med samo vožnjo ni razmišljal o zmagi. "Bil sem sproščen, samozavesten, zaupal sem si. Ko sem prišel v cilj, se vedel, da sem smučal dobro, da mi je vožnja uspela. Ko sem prehitel Kildeja za sedem desetink, sem mislil, dobro, to ne bo slaba uvrstitev, definitivno pa nisem razmišljal, da bo dovolj za zmago. Potem pa, ko so vsi zaostajali za mano, eden za drugim, Guay, Jansrud, Raichelt, sem pa sigurno že začel razmišljati, da je možna tudi zmaga. A raje sem počakal do konca, saj vemo, da me je enkrat prehitel tekmovalec s številko 30, in na koncu je bila ta moja vožnja dovolj," je dejal Kline, ki je bil v minuli sezoni dvakrat na stopničkah v svetovnem pokalu z drugima mestoma na smuku in superveleslalomu v Garmischu in Hinterstoderju.

Po tej zmagi pravi, da bo potrebno v nadaljevanju predvsem dobre občutke s treninga znova prenesti na progo. "Nekako moram brzdati pričakovanja in ambicije, ki lahko hitro narastejo. Moram se osredotočiti na svoje smučanje. Gre za drugačen občutek, že v soboto sem imel malo več treme, bil sem malo bolj napet. To so nove izkušnje in velika potrditev za vse kar delam, da delam prav in kar moram narediti je to, da skušam to ponoviti. Ohraniti te dobre občutke in se jih spomniti na startu. Sproščenost in občutki s treningov, ki so manj obremenjujoči, to bo potrebno spet potegniti ven in jih udejaniti na sami tekmi," je povedal Mariborčan.

Pozitivno so nanj in tudi na ostale člane reprezentance vplivali odlični rezultati someščanke Ilke Štuhec. "Zavestno to ni vplivalo name, podzavestno pa prav gotovo. Ne samo, da je zmagala, ampak da je serijsko zmagovala. Za tako majhen narod, kot smo mi, taki rezultati dvignejo tudi ostale tekmovalce in ljudi, tako da, podzavestno nas je dvignila tudi ostale. Začeli smo razmišljati, da lahko tudi mi pridemo na najvišjo stopničko," je povedal smučar ASK Branika.

Do uvrstitve kariere je na Norveškem uspelo Martinu Čatru, ki je zasedel šesto mesto na superveleslalomu: "V cilju sem bil res presenečen. No, ne ravno presenečen. Vedel sem, da sem dobro smučal celo progo. Edino proti koncu sem naredil eno napako na progi. Pričakoval sem rezultat top 15, vsekakor pa ne čisto pri vrhu. Vedel sem, da lahko dobro smučam. Tudi trenerji so mi to govorili že en čas. Tudi na treningih, tudi na raznih odsekih, tudi na tekmah. Tu se je to poklopilo in sem res zadovoljen. Sem se potem še po tekmi nekajkrat vprašal in se skušal zavedati, kaj sem dosegel. Prvo se nisem čisto zavedal tega. To je bila zame neka zmaga, ker sem šel preko sebe in naredil tisti korak naprej za vrhunski rezultat.''

Trener moške reprezentance za hitre discipline Peter Pen je dejal: ''To je zmaga vseh nas. Nekatere poznam od njihovega dvanajstega leta. Sodelovali smo že leta 2004/05. Ko sem končeval, je Rok prihajal. Osebno sem jih poznal že prej, jih potem 10 let od daleč opazoval, iskal kaj bi lahko naredil, kaj potrebujejo. Kot sem povedal dve, tri leta nazaj - ko bomo imeli za sabo 400 do 600 dni na snegu, se bo pokazalo delo ekipe. Zdaj smo okoli teh dni. Upam, da bo šlo tako naprej. Da bomo še naprej ekipa; to mi zelo veliko pomeni. Ker vem, da če lahko Boštjan, če lahko Kosi, ali pa Perko, pomeni, en dan en, en dan drugi. Vsi lahko. Tako tudi delamo in razmišljamo. Da ne bi imeli 'one-man-band' tima.''