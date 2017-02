Cas: Legkov z rojaki ne sme nastopiti na SP v Lahtiju

Legkov je slavil v 50-kilometrski preizkušnji na domačih OI v Sočiju. (Foto: Reuters)

Aleksander Legkov, Maksim Vilegžanin, Jevgenij Belov in Aleksej Petuhov so decembra dobili začasno prepoved nastopanja Mednarodne smučarske zveze (Fis) zaradi suma kršenja protidopinških pravil, takrat sta brez nastopov ostali tudi njihovi rojakinji Jevgenija Šapalova in Julija Ivanova. Vseh šest je ostalo brez nastopa tudi na SP, Ivanova že prej, saj se ni pritožila na Mednarodno častno razsodišče za šport (Cas), preostalih pet se je odločilo za to zadnjo možnost.

Cas je v obrazložitvi zapisal, da ne gre za dokončno odločitev o primeru suspenza šesterice oziroma peterice vpletenih športnikov, zavrnili so le pritožbo, ki se je nanašala na možnost nastopa na svetovnem prvenstvu v Lahtiju, pri kateri so vpleteni zahtevali prednostno obravnavo, ker je SP tik pred vrati. Fis je tekače suspendirala zaradi znanega McLarnovega poročila, v katerem so si precej pozornosti pri očitkih sistematičnega dopinga v Rusiji prislužili tudi tekači. Med kršitelji, ki jih obremenjuje poročilo, je tudi olimpijski zmagovalec iz Sočija 2014 Legkov, ki je takrat slavil na 50-kilometrski preizkušnji.