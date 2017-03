Izjemna Dahlmeierjeva in Fourcade z ničlama premočna za konkurenco

Martin Fourcade (Foto: Damjan Žibert)

Martin Fourcade je zabeležil novo zmago v svetovnem pokalu. Vodilni v svetovnem pokalu je startal kot drugi, a je z natančnim streljanjem in hitrim tekom hitro prešel v vodstvo in ga zadržal do konca. Francoz je pokril vse tarče, drugi je bil prav tako z ničlo Rus Anton Šipulin, tretji pa Avstrijec Eberhard. Klemen Bauer je zasedel 38. mesto, zgrešil je dvakrat.

Na olimpijski generalki je na 10-kilometrskem zasledovanju Laura Dahlmaier za minuto in 12 sekund ugnala Finko Kaiso Mäkäräinen, še šest sekund več je zaostala Francozinja Anais Bescond. Nemka si je velikansko prednost priborila na strelišču, kjer je bila ob Belorusinji Nadježdi Skardino edina, ki je zadela vseh 20 tarč. Njena prednost je vseskozi rasla in v zadnjem krogu si je za 16. zmago v karieri svetovna prvakinja lahko privoščila lahkoten tek ter varčevala moči za nedeljsko štafeto. Pred zadnjim streljanjem je imela Nemka namreč kar 1:36 minute prednosti pred prvo zasledovalko.

Triindvajsetletna Nemka je pred vnovič maloštevilnimi gledalci v Južni Koreji slavila že na peti tekmi zaporedoma, do absolutnega rekorda Švedinje Magdalene Forsberg pa potrebuje zmage tudi na naslednjih treh tekmah. Dobro Dahlmeierjevi kaže tudi v svetovnem pokalu, kjer je prednost pred prvo zasledovalko in lansko zmagovalko Čehinjo Gabrielo Koukalovo pet tekem pred koncem povečala na 112 točk. Tudi Čehinja je pokazala všečen nastop in danes z 21. mesta v sprintu napredovala na osmo.

V ozadju sta se Mäkäräinenova in Bescondova spopadli za drugo mesto. Možnosti je imela tudi Nemka Franziska Hildebrand, ki je prav na zadnjem strelskem postanku zgrešila edini strel na tekmi in tam zapravila stopničke, saj se je v smučini hitro izkazalo, da ne zmore dvoboja s Finko in Francozinjo. Hildebrandovo sta v zadnjem krogu prehiteli še Norvežanka Tiril Eckhoff in Američanka Susan Dunklee. Slovenija na tekmi, kjer nastopa po 60 tekmovalk, po slabem nastopu Teje Gregorin in Anje Eržen na četrtkovem sprintu ni imela svoje predstavnice.

Laura Dahlmeier (Foto: AP)

Izidi:

- ženske, zasledovalno, 10 km:

1. Laura Dahlmeier (Nem) 27:58,0/0

2. Kaisa Mäkäräinen (Fin) + 1:12,6/2

3. Anais Bescond (Fra) 1:18,9/1

4. Tiril Eckhoff (Nor) 1:32,0/5

5. Susan Dunklee (ZDA) 1:32,5/3

6. Franziska Hildebrand (Nem) 1:42,7/1

7. Julija Džima (Ukr) 1:56,6/1

8. Gabriela Koukalova (Češ) 2:00,5/2

9. Marte Olsbu (Nor) 2:04,1/1

10. Paulina Fialkova (Slk) 2:04,6/2



- svetovni pokal, skupno:

1. Laura Dahlmeier (Nem) 1023

2. Gabriela Koukalova (Češ) 911

3. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 873

4. Marie Dorin Habert (Fra) 711

5. Dorothea Wierer (Ita) 627

6. Anais Chevalier (Fra) 579

7. Franziska Hildebrand (Nem) 545

8. Julija Džima (Ukr) 528

9. Justine Braisaz (Fra) 516

10. Eva Puskarčikova (Češ) 492

...

34. Teja Gregorin (Slo) 192

94. Anja Eržen (Slo) 4