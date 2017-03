Deskarji brez visokoletečih ciljev na SP: 'Moramo biti realni, kolajna je tokrat nedosegljiva'

Po odpovedi Žana Koširja bi moral biti prvi slovenski adut Rok Marguč, ki ima na svetovnih prvenstvih že štiri kolajne. A za Celjanom je zelo slaba sezona, v njej se je le enkrat uvrstil med najboljših šest, še to na njenem začetku, tako da je svoja pričakovanja močno znižal, o kolajni ne razmišlja več. "Pred sezono sem si za cilj postavil odličje, a po takih rezultatih, ki jih imam letos, bi bilo smešno napovedovati boj za mojo peto medaljo. Moja glavna naloga pred tekmama v Sierri Nevadi bo, da pokažem čim boljše vožnje, da dokažem, da nisem pozabil deskati, predvsem pa, da spet začnem uživati v tem, kar delam. O rezultatu pač ne razmišljam, kakršne koli napovedi bi bile neumestne. Pritiska ni, lahko sem sproščen, po štirih osvojenih kolajnah na prvenstvih se res ne bi smel obremenjevati. Nekateri tekmovalcem, ki kolajn z največjih tekmovanj še nimajo, bo zagotovo težje. Na primer, Andreasu Prommeggerju, ki je v svetovnem pokalu eden najboljših tekmovalcev vseh časov, toda kolajn z velikih tekem nima," je dejal Marguč.





Rok Marguč ima s svetovnih prvenstev že štiri kolajne. (Foto: Damjan Žibert)

Branilec brona v paralelnem slalomu je letos poskušal do še boljših rezultatov z novostjo na deski, o kateri sicer noče podrobno govoriti. Na treningih se je izkazala za prednost, na tekmi pa je ni znal izkoristiti. "Za katastrofalno slabe rezultate v sezoni sem si kriv sam. Poskušal sem z novostjo, prepričan sem, da je to nekaj, kar mi bo v prihodnosti prineslo koristi. Toda zaenkrat mi jih ni. Zato se bom na prvenstvu vrnil na staro desko, ki jo najbolj poznam. Podobno sem eksperimentiral lani, a poskuse sem med sezono opustil, iz omare potegnil staro opremo in rezultati so se izboljšali. Upam, da bo tako tudi zdaj, na treningih mi je šlo dobro, proga mi je všeč, tako da verjamem, da sem lahko na tekmi dober," meni Celjan. Nič čudnega ne bi bilo, če Marguč niti ne bi bil najboljši Slovenec. Nekdanja mladinska svetovna prvaka Tim Mastnak in Jure Hafner naj bi bila v odlični formi, a morata vožnje s treningov prenesti na tekmo, kar pa ni lahka naloga. "Oba sta na treningih hitra, ne bi me presenetilo, če bi se uvrstila med najboljših 16. Potem pa je vse mogoče. Potrebujemo nekaj sreče, ki se nas je med sezono izogibala, čas pa je, da nam kaj vrne," razmišlja glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.



Prvi pokazatelj, da bi Slovence sreča tokrat vendarle lahko obdarila, je vreme. Danes v Sierri Nevadi sneži, snežilo naj bi tudi na dan veleslalomske tekme, tako da se zna zgoditi, da proga ne bo stoodstotno pripravljena, predvsem Mastnaku pa bi to lahko ustrezalo. "Bolj, ko je proga razrita, bolj ustreza Timu. Zakaj ne bi bil on presenečenje prvenstva, taka prvenstva vedno postrežejo s kakšnim," pravijo v slovenskem taboru.



Krog favoritov je širok, v napovedih za kolajne pa se največkrat omenjajo Avstrijci na čelu z izkušenim Benjaminom Karlom in Bolgar Radoslav Jankov.