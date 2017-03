Dober obet: Flisar s sedmim časom zlahka v izločilne boje

Filip Flisar (Foto: AP)

Filip Flisar, branilec naslova, je bil zadovoljen s svojo vožnjo, le na startu je naredil manjšo napako, ki ga je najbrž stala še boljšega rezultata. "Sedmo mesto je povsem lep dosežek, pri svojih največjih uspehih sem bil v kvalifikacijah vedno šesti ali sedmi, tako da je to dobro znamenje. Na startu bi lahko boljše odpeljal, a nič ne de. Zdaj se vse začenja znova, kvalifikacije nikoli niso bile moja najboljša stvar," je po kvalifikacijah dejal Flisar.



V sončnem in toplem vremenu so veliko vlogo odigrale startne številke. Mariborčan je imel številko 12, najboljši trije so startali povsem na začetku. Flisarja je z večjo startno številko prehitel le Francoz Francois Place, ki se je uvrstil na četrto mesto.