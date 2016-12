VIDEO: Dogovor ni zgladil spora: Mazejeva v dresu brez pokroviteljev, Terpin namignil na neporavnane račune

Avstrijski Semmering bo prevzel odpadli veleslalom iz Courchevela, ki ga je odpihnil veter. S tem bo avstrijsko prizorišče priredilo tri tekme svetovnega pokala, najprej bo prihodnji torek na sporedu veleslalom iz Courchevela, v sredo sledi še en veleslalom, v četrtek pa še slalom pod žarometi.

Na novinarski konferenci v prostorih Smučarske zveze Slovenije (SZS) v Ljubljani sta spregovorila pooblaščenka SZS Barbara Kürner Čad in pooblaščenec slovenske alpske smučarke Tine Maze, pravnik Damijan Terpin. Na druženje z novinarji sta močno zamujala in z več kot 20 minutami zamika, krivdo je prevzel Terpin, se je novinarska konferenca začela. Kürner Čadova je sporočila glavno novico, da je SZS z ekipo Team to aMaze sklenila dogovor za nastop na zlati lisici, ki bo januarja v Mariboru.

"Dosežen je bil dogovor, da Tina Maze proslavi svojo izjemno kariero brez dodatnih obremenitev za SZS in zlate sponzorje. Tina bo na tekmi nastopila na oblačilih, ki bodo brez sponzorskih logotipov, tako brez logotipov pokroviteljev SZS kot njenih osebnih pokroviteljev," je dejala Kürner Čadova, nekdanja direktorica SZS. Terpin je dejal, da si Mazejeva "srčno želi proslaviti kariero na domačem terenu". "Gledamo naprej in prepričan sem, da bo Tina tudi s športnega vidika opravila ustrezen nastop. Nadejam se, čisto osebno, vrhu lestvice v veleslalomu, a bomo videli, kaj bo tekma prinesla. To bo čisto resna tekma, v katero se ona tako kot ostale športnice podaja z največjim športnim zanosom," pravi Terpin.

Dodal je, da si ekipa Team to aMaze prizadeva, da bi bila štartna številka Črnjanke višja kot 30 ali 31, Korošica naj bi na Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani (Cas) zahtevala tudi priznanje bolniškega statusa. "Kakšna je njena trenutna startna številka lahko pogledate na spletno stran Mednarodne smučarske zveze (Fis). Mislim, da je trenutno 31 ali 32, vendar si prizadevamo, da bi to startno številko bistveno izboljšali. Povedal sem že, da imamo postopek na Mednarodnem arbitražnem sodišču v Lozani, kjer skušamo uveljaviti pravico Tine Maze, da se ji prizna bolniški status za dobo, za katero je zahtevala. Znano je, da je imela nekaj zdravstvenih težav, da so bile težave uspešno odpravljene z manjšim kirurškim posegom, vendar Fis tega ne vidi, ali ne želi videti. Ocenjujem, da je to velika krivica za takšno športnico. Ne rečem, da bi morala imeti kakšen poseben status v Fis, kjer imamo Slovenci svojega zastopnika kot podpredsednika, vendar bi jo morali obravnavati kot vse druge. Tudi drugi smučarji svetovnega slovesa, Bode Miller in drugi, so bili operirani in jim je Fis priznala bolniški status, kar je tudi prav. Tina je imela podobno zadevo, a tega žal ni bila deležna. Bomo videli, ali bomo uspešni v tem, da bi se njena startna številka izboljšala," je dejal Terpin.

Zastopnik Tine Maze in njene ekipe Damijan Terpin (levo).. (Foto: Damjan Žibert)

Kürner Čadova ni želela komentirati morebitnega opravičila Andrei Massiju, saj naj to ne bi bila tema četrtkove novinarske konference. "Smo profesionalci in to delamo dnevno, smo tega vajeni. Čas je bil tak, ko smo vsi že zelo zasedeni, v tej časovni stiski je bil to še nek dodaten napor, a vesela sem, da smo se končno dogovorili. Vedno sem težila k temu, to je bil moj cilj in tudi zato so me (SZS, op. a.) angažirali. Danes sva tukaj. Če se ne bi zmenila, verjetno ne bi bila tukaj. Mislim, da sva svoje delo dobro opravila," je nadaljevala Kürner Čadova. Terpin je dodal "midva sva rešila spor glede nastopa in pika" in namignil, da zadeve stoodstotno še niso končane. "Da spor ostaja? Tega ne komentiram," je dodal Terpin, Kürner Čadova pa je ocenila, da gre za korak v pravo smer.

Odvetnik ekipe Terpin je sicer v petek dejal, da se s SZS še niso dogovorili o morebitnem terminu skupnega sestanka. Sam je pričakoval "iskreno opravičilo" zaradi napake krovne smučarske organizacije, ki je po njegovem mnenju z nepremišljeno objavo za javnost oblatila ime Mazejeve. Črnjanki so se pri SZS opravičili, Terpin pa je za STA med drugim dejal: "Tina Maze ni pogojevala nastopa na Zlati lisici z 90.000 evri odškodnine, kot je navedla Smučarska zveza Slovenije v sporočilu za javnost. Nato pa je direktor SZS na novinarski konferenci v četrtek dejal, da je prišlo v navajanju do lapsusa. S strani SZS ni bilo nobenega namena, da se iskreno opravičijo za pravo negativno kampanjo. To lahko z vidika odškodnin pripelje zelo daleč, SZS se igra z lastno usodo. Barbari Kürner Čad, odvetnici SZS, ki jo sicer cenim, sem že pred včerajšnjo novinarsko konferenco zveze dejal, da ne bo pogovorov, če ne bo prej opravičila, dobili pa smo tako izjavo, kot smo jo. Zato zaenkrat ni predvidenega nobenega sestanka, nič ni dogovorjeno."

Pravna zastopnica Smučarske zveze Slovenije Kürner Čadova je ostala pozitivna in dejala, da se morata strani "usesti in uskladiti". Terpin se je v petek sicer mudil v Rimu. Na SZS priznavajo, da so z neprijetno zgodbo škodili tako Mazejevi kot sebi in svojim pokroviteljem, vse pa se je začelo v sredo, ko je SZS obtožila Mazejevo, da svoj nastop v Mariboru pogojuje s plačilom 90.000 evrov, ki naj bi jih prispevali pokrovitelji. V četrtek so se Mazejevi sicer opravičili, prst pa usmerili v njenega trenerja in partnerja Massija, ki naj bi bil avtor zahtevka in po izjavah SZS izvajal pritisk na člane SZS in pokrovitelje. Sledilo je sporočilo za javnost, ki je jabolko spora. "Morda je bilo to prenagljeno, a bolje prej kot prepozno. Začeli so se vršiti pritiski s strani Andree Massija na sodelavce SZS in nekatere sponzorje. Morali smo reagirati in zaščititi vse deležnike ter postaviti meje," je v četrtek novinarjem dejal direktor SZS Joško Križan.

Tina Maze (Foto: POP TV)

Mazejeva je po medijskem prerekanju ocenila, da se je za tako napako težko opravičiti: "Informacija je šla v medije po vsem svetu in očrnili so moje ime. Na nek način priznajo napako, a krivdo prelagajo na Andreo (Massi op. a.), kar je nesprejemljivo. Andrea je v časovni stiski skušal narediti, kar se da in dal določene predloge, kar so obrnili in to predstavili kot zahteve in ultimat. Tekmo sem si želela izpeljati zaradi navijačev in tistih, ki me spremljajo. Treba se je dogovoriti, moja želja pa ostaja, da se poslovim z lepimi občutki. Ne glede na to, kar se je zgodilo, bom skušala narediti najboljše."

Bolj oster je bil Massi, ki je opravičilo zavrnil in dodal, da bi sam, če bi bil direktor zveze, ob opravičilu dal tudi odpoved. O stališčih SZS pa je dodal: "SZS od Tine zahteva, da dela za smučarsko zvezo na Zlati lisici, ne dajo pa ji ničesar."