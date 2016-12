Domen Prevc pred novoletno turnejo ne vidi razlogov za skrb, Petru je konec tedna brez tekem koristil

Domen in Peter Prevc se na novoletno turnejo odpravljata s precej različnimi občutki. (Foto: AP)

"Vse štiri skakalnice so zame enake. Ne vidim razlike, zato ne vidim razloga, zakaj bi me moralo kaj skrbeti. Tja grem sproščen in to je najboljši način,'' je za spletno stran FIS-a povedal vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc in dodal: "Zame novoletna turneja pomeni zgolj to, da si štiri tekme sledijo v zelo kratkem času. Sistem tekmovanja na izločanje prav tako ne naredi velike razlike, vsakdo se lahko prebije v finale, če dobro skoči."

S povsem drugačno popotnico se na novoletno turnejo podaja Domnov starejši brat Peter Prevc. Ta bo branil zmago z zadnje novoletne turneje, a v tej sezoni za seboj nima najboljših rezultatov. "Nihče ne more predvideti prihodnosti. Vse, kar lahko narediš, je to, da si postaviš cilj, trdo delaš in verjameš, da se bo vse odvilo v pravo smer. Konec tedna brez tekmovanj je zame dobra stvar. Na tekmah imaš zgolj tri skoke, da se navadiš na skakalnico, v glavi pa imaš ideje, kako boš to naredil in kako se boš izboljšal. Toda lahko ti zmanjka časa. Zdaj pa je pravi čas, da realiziram te ideje,'' je poudaril Peter Prevc.