Domen Prevc se bo vrnil do tekme v Lillehammerju, v Oslo še Semenič, Dežman in Bartol

Po petkovem treningu bodo v Oslu kvalifikacije sledile ob 17. uri. V Lillehammerju, po ponedeljkovih kvalifikacijah bo v prihajajočem tednu na sporedu tudi naslednja tekma, bo prišlo do spremembe v slovenski reprezentanci. S trenerjem Janijem Grilcem bo na Norveško pripotoval Domen Prevc, ki bo zamenjal Tilna Bartola.

Domen Prevc. (Foto: Damjan Žibert)

V sklopu novoustanovljene norveške turneje bosta še tekmi v Trondheimu in Vikersundu. V Trondheimu bodo kvalifikacije v sredo, 15. marca, tekma dan pozneje bo ob 17. uri, v Vikersundu pa bodo kvalifikacije v petek, v soboto ekipna tekma (16.15), v nedeljo 19. marca, pa še posamična (14.15). To bo zadnje dejanje pred finalom svetovnega pokala, ki bo v Planici med 23. in 26. marcem.