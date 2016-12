Drevova sedma, v veleslalomskem vodstvu Američanka Shiffrinova

Tokratni veleslalom je bil predviden v Courchevelu, a je bil odpovedan zaradi močnega vetra in nato prestavljen v Semmering. Na štartni listi je 70 smučark, tudi štiri Slovenke. Ana Drev je edina slovenska smučarka med najboljšo trideseterico v tej disciplini in je šla na progo s številko 2. Drevova je na prvih treh veleslalomih sezone vselej prismučala med deseterico. V Söldnu je bila 10., v Killingtonu šesta, v Sestrieru pa deveta. Drevova zaseda sedmo mesto, po prvi vožnji za 96 stotink sekunde zaostaja za vodilno po prvem tekmu Američanko Mikaelo Shiffrin. Druga je Italijanka Manuela Moelgg (+0.27), tretja njena rojakinja Marta Bassino (+0.49).

Na startnem seznamu tekme je bila po dolgi odsotnosti tudi Anna Veith (nekoč Fenninger), največja avstrijska zvezdnica alpskega smučanja, ki je v letih 2014 in 2015 osvojila velika kristalna globusa za zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Veithova se je vrnila na tekmovališča po poškodbi in več kot 14 mesečni odsotnosti. Krepko je zaostala za najboljšimi (+3.21) in ostala brez nastopa v finalni vožnji.

Nastopile so še tri slovenske smučarke, Ilka Štuhec je imela številko 31, Katarina Lavtar 34 in Tina Robnik 38. Na startu svojega prvega veleslaloma v tej sezoni je bila trenutno vodilna smukačica Štuhčeva, ki je lahko zadovoljna s svojim nastopom. Z zaostankom 1,58 sekunde je dosegla 23. čas za svojo drugo uvrstitev v finalno vožnjo veleslalomov za svetovni pokal. Robnikova si je z napadalno vožnjo in zaostankom 1,75 sekunde za vodilno priborila 25. čas. Brez nastopa v drugi vožnji je ostala Lavtarjeva (+2.08).