Državna slalomska prvaka Štefan Hadalin in Maruša Ferk

Petica Novcev 26.3.2017

Karta Petica Novcev nakazuje materialno obubožanje. Opazujete druge, ki imajo vse materialno udobje, a so duhovno ne izredno nizkem nivoju. Čas je, da razmislite o svojem položaju in poiščete osebe, ki vam bodo pomagale do blagostanja.