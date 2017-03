Dvojno avstrijsko slavje v paralelnem veleslalomu, najbližje finalu od Slovencev Marguč

Rok Marguč. (Foto: AP)

Najbližje finalnim bojem je bil Rok Marguč, ki je v kvalifikacijah zasedel 21. mesto. Jure Hafner je bil 28., Tim Mastnak in Crt Ikovic sta že v prvi kvalifikacijski vožnji naredila napako, Mastnak je prišel do cilja in zasedel 39. mesto, Ikovic pa je bil diskvalificiran. Pri dekletih je Gloria Kotnik zasedla 28., Iva Polanec pa 31. mesto. Slavila pa je Čehinja Ester Ledecka pred Švicarko Patrizio Kummer in Rusinjo Jekaterino Tudegeševo. Tekmovalci v paralelnih disciplinah deskanja na snegu so zdaj tudi uradno končali svetovno prvenstvo. Paralelni veleslalom se je vsaj pri moških končal s podobnimi izidi kot slalom dan prej, še drugič je zmagal Andreas Prommegger pred rojakom Benjaminom Karlom, Švicar Nevin Galmarini pa je tokrat le dobil boj za bron. Pri ženskah je Čehinja Ledecka v drugo le dobila finalno vožnjo, premagala je olimpijsko prvakinjo Švicarko Kummerjevo, še tretji bron je Rusiji priborila Tudegeševa. V Sierra Nevadi so se vremenske razmere spreminjale iz dneva v dan, a v slovenskem taboru velikih sprememb ni bilo. V sredo v paralelnem slalomu je v slovenski tabor sicer posijalo nekaj sončnih žarkov, za kar sta s 16. in 17. mestom poskrbela Marguč in Hafner, toda že dan pozneje so Slovenci videli le oblake. Tako kot že vso sezono niso prišli do odmevnega rezultata, za edinega je na Rogli poskrbel Žan Košir, ki pa ga v Španijo ni bilo.

"Ni šlo. Upal sem na boljši nastop, v prvi vožnji sem bil soliden, druga pa je bila katastrofa. Zmanjkalo mi je tudi nekaj sreče s progama, v prednosti so bili tisti z neparnimi številkami, mi smo imeli vsi parne. Druga proga je bila že povsem uničena, drugič naj prvenstvo naredijo aprila. Ali pa sem jo samo jaz tako čutil. Moram pa priznati, da če bi bil dober, če bi bil dovolj samozavesten, kot sem že bil, tudi to ne bi bil problem," je dejal Marguč, ki se že ozira v olimpijsko sezono. "Zdaj imamo tekmo v Winterbergu, potem pa bo treba pozabiti na to in se posvetiti novi sezoni. To se pač vrgel vstran, žal mi je, ker je bilo veliko odrekanja, veliko treningov in poskusov na opremi. Iskreno povedano, mi je hudo. Pred naslednjo sezono ne smem več eksperimentirati, tako kot to delam zadnji dve leti. Že pred njenim začetkom mora biti vse jasno," je dejal Marguč. "V našem taboru ni nobenega veselja, tudi včeraj ga ni bilo. Nimamo se s čem pohvaliti, ne presežemo povprečja. Čeprav čudežev nisem pričakoval, sem vseeno mislil, da bomo na prvenstvu boljši. Po dolgem času pa na prvenstvu nismo prišli do dobre uvrstitve. Nikakor ne moremo biti zadovoljni, a se moramo obrniti v prihodnost. Jaz podpisujem enoletne pogodbe, če me bodo zamenjali, me pač bodo, če mislijo, da sem jaz težava. A moramo se usesti skupaj in narediti plan za naprej," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki trdi, da težavo predstavlja predvsem denar. "Poskušajmo najti najboljše za tekmovalce, poskušajmo najti pokrovitelje in priskrbeti denar. Vse delamo, da je vse čim ceneje, da je vsega čim manj. Potrebujemo večji vložek, posebno za naslednje leto, ko bodo olimpijske igre. Da bodo fantje imeli še dva človeka, ki bosta delala za njih.

Menim, da je bil letos eden od problemov, da smo preveč trenirali na Rogli, čeprav imamo tam idealne pogoje. A treba bo iti tudi kam drugam, poskusiti različne terene, različne tipe snega," pa je bil razočaran Šušteršič.

Izidi:

- ženske:

1. Ester Ledecka (Češ)

2. Patrizia Kummer (Švi)

3. Jekaterina Tudegeševa (Rus)

4. Ramona Theresia Hofmeister (Nem)

5. Alena Zavarzina (Rus)

6. Julia Dujmovits (Avt)

7. Daniela Ulbing (Avt)

8. Ina Meschik (Avt)

9. Jekaterina Hatomčenkova (Rus)

10. Julie Zogg (Švi)

...

28. Gloria Kotnik (Slo)

31. Iva Polanec (Slo)

- moški:

1. Andreas Prommegger (Avt)

2. Benjamin Karl (Avt)

3. Nevin Galmarini (Švi)

4. Radoslav Jankov (Bol)

5. Lee Sang-ho (JKo)

6. Vic Wild (Rus)

7. Jasey Jay Anderson (Kan)

8. Sebastian Kislinger (Avt)

9. Dimitrij Loginov (Rus)

10. Justin Reiter (ZDA)

...

21. Rok Marguč (Slo)

28. Jure Hafner (Slo)

39. Tim Mastnak (Slo)

- Črt Ikovic je bil diskvalificiran