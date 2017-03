Eckhoffova zmagala v Oslu, Gregorinova 18.

Gregorinova je zaključila na 18. mestu. (Foto: AP)

Druga je bila Čehinja Gabriela Koukalova (+22,6/1) ter s tem po malem globusu za sprinte osvojila še drugega za tekme s skupinskim startom, tretja pa je bila Finka Kaisa Mäkäräinen (+34,5/2). Nemka Laura Dahlmeier, ki je že pred tem osvojila veliki globus, je bila deveta (+54,2/3). S tem je tudi izgubila priložnost, da bi po malih globusih za posamične nastope in za zasledovalne osvojila še četrti globus. Dogodilo se je podobno, kot v petek, ko jo je Gabriela Koukalova v skupnem seštevku sprintov ugnala le za pet točk; tokrat je bila Čehinja, sicer druga v skupnem seštevku, boljša za 11 točk.

"Kar se tiče teka ni kaj komentirati. Spet malo preveč strelov mimo, ampak sem vesela, da sem danes sploh startala in da je sezone konec, ker bo enostavno treba nekaj narediti na streljanju. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se glava malo spočije in da se potem začne spet iz ničle. Glede na to, da so bile tri tekme zapored, sem se danes počutil kar v redu. Nisem imel večjih težav s fizično pripravljenostjo, psihično pa smo že vse utrujene in se je že težko zbrati. Skušala sem narediti čim boljše, danes se ni čisto posrečilo, ampak sem kljub temu zadovoljna z 18. mestom," je nastop ocenila Gregorinova. Sezono je v skupnem seštevku končala na 30. mestu (313), od Slovenk pa je na 98. mestu do točk prišla še Anja Eržen (4). Gregorinova si je s 30. mestom, ki si ga je priborila v zaključku sezone, tudi pridobila pravico udeležbe na zadnji tekmi zime.

Tekmo je po zgrešenem strelu na prvem postanku nadaljevala na 22. mestu. Drugič ni zgrešila tarče in je napredovala na 15. mesto, po treh zgrešenih strelih tretjič pa je izgubila deset mest. Toda po novi ničli na četrtem streljanju je izjemno dobro tekla, s skupno osmim časom teka pridobila sedem mest in sezono sklenila na 18. mestu. V soboto je bila četrta na zasledovalni tekmi na 10 km, kar je bila njena najboljša uvrstitev sezone. Dahlmeierjeva je ne glede na to, da na samem zaključku sezone ni bila med najboljšimi, lahko zelo zadovoljna z zimo, saj se je s petimi naslovi svetovne prvakinje v Hochfilznu, kar ni uspelo še nobeni tekmovalki, vpisala v zgodovino, obenem ker je postala prva v biatlonu, ki je v seriji osvojila enajst medalj na SP. Na sedemnajstih od 24 tekem v sezoni je bila na zmagovalnem odru, od tega desetkrat na najvišjem ter se s tem izenačila z Magdaleno Neuner, ki je bila v sezoni 2011/2012 tudi desetkrat najboljša.

"Gotovo bodo glaven cilj naslednje olimpijske igre, ampak v tej zimi sem dokazala, da se lahko skozi celo sezono zelo dobro teče oziroma da si lahko zelo dobro pripravljen. V te priprave bom poskušala iti na podoben način, kot smo šli pred letošnjo sezono, ker je bil ta pristop očitno uspešen, kar se je tudi pokazalo na fizični pripravljenosti. Definitivno pa bo treba nekaj spremeniti pri streljanju. Ali bo treba malo več delati na psihični pripravljenosti, mogoče se malo več ukvarjati s puško ... S trenerjem bova predebatirala in bomo videli, kaj se da narediti," se je Teja Gregorin ozrla v prihodnost.

Izidi, skupinski start na 12,5 km:

1. Tiril Eckhoff (Nor) 34:23,1/1

2. Gabriela Koukalova (Češ) +22,6/1

3. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 34,5/2

4. Veronika Vitkova (Češ) 36,1/2

5. Franziska Hildebrand (Nem) 39,0/1

6. Mari Laukkanen (Fin) 40,0/2

7. Anais Bescond (Fra) 43,4/3

8. Darja Domračeva (Blr) 48,5/2

9. Laura Dahlmeier (Nem) 54,2/3

10. Julija Džima (Ukr) 57,9/1

...

18. Teja Gregorin (Slo) 1:36,2/4

Svetovni pokal, končni vrstni red (po 26 tekmah):

1. Laura Dahlmeier (Nem) 1211

2. Gabriela Koukalova (Češ) 1089

3. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 971

4. Marie Dorin Habert (Fra) 856

5. Dorothea Wierer (Ita) 719

6. Justine Braisaz (Fra) 706

7. Anais Chevalier (Fra) 669

8. Julija Džima (Ukr) 632

9. Franziska Hildebrand (Nem) 621

10. Susan Dunklee (ZDA) 596

...

30. Teja Gregorin (Slo) 313

98. Anja Eržen (Slo) 4