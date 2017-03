Eisenbichler najboljši v poskusni seriji, Johanssonu rekord planiške letalnice

Jurij Tepeš (Foto: Damjan Žibert)

Peter Prevc je bil 12. (223 m, 138,1), Jurij Tepeš pa 22. (206,5 m, 126,8) med 44 letalci, ki so skočili. Anže Semenič je bil med trojico, ki se niso spustili po letalnici. Vsi štirje Norvežani so bili med prvo osmerico, četverica Nemcev pa med deveterico. Robert Johansson, ki je postavil rekord planiške letalnice, je v poskusni seriji skočil iz devetega naletnega mesta, Eisenbichler, iz osmega, večina preostalih pa iz sedmega in v zaključku, ko ni bilo več močnega vzgornika, iz osmega.



Johansson je za tri metre in pol zaostal za svetovnim rekordom, ki ga je 18. marca dosegel Avstrijec Stefan Kraft. Vodilni v skupnem seštevku je ob koncu prve serije ekipne tekme v Vikersundu pristal pri 253,5 metra in izboljšal dobrih 20 minut star prejšnji rekord, ki ga je pred tem z 252 m dosegel prav Johansson.