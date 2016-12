Flisarjevi načrti po dvojni italijanski zmagi: Obisk frizerja, nekaj dni premora, nato pa trdo delo

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je zmagal na dveh zaporednih tekmah svetovnega pokala v smučarskem krosu v Innichenu. Mariborčan je ob koncu serije tekem pokazal, to je bila namreč že šesta tekma v pičlih 13 dneh, da je izjemno pripravljen in je drugi dan zapored deklasiral konkurenco. Tako kot v včerajšnjem finalu je tudi danes vodil od začetka do konca in si zagotovil drugo zmago v sezoni in sedmo v svetovnem pokalu skupno. Do tega dvojčka zmag je bil doslej Flisar najboljši na prejšnji tekmi letošnje sezone v Montafonu, ko je zasedel peto mesto, v Innichenu pa do letos še nikoli ni bil boljši kot peti.

Flisar je prvih dveh vožnjah zmagal suvereno, v polfinalu je imel nekaj težav, po stiku z Bovolentejem za trenutek padel na tretje mesto, a se hitro vrnil tja, kamor je na tehnično zahtevni in ledeni progi spadal. Tudi v finalu je vodil od starta do cilja, na koncu se mu je Wahrstötter približal, toda prehitel ga ni. To je fotofiniš le potrdil. Mariborčan je v izločilnih vožnjah ostal nepremagan, v finalu pa je premagal Avstrijca Christopha Wahrstötterja, Francoza Arnauda Bovolentaja in Kanadčana Davida Duncana. To je bila zadnja tekma v tem koledarskem letu in Flisar jo je zaključil v vrhunskem stilu. Flisar je postal drugi smučar, ki mu je na prednovoletni turneji uspelo zmagati dvakrat, enak dosežek ima tudi Frederic Chapuis. Francoz tudi vodi v svetovnem pokalu, Flisar se je prebil na drugo mesto.

"Danes je bilo lažje kot včeraj, ko sem doživel enega najtežjih tekmovalnih dni v življenju. Še sinoči sem bil povsem izčrpan, danes pa sem se po terapijah bioenergije pred tekmo odlično počutil, to počutje pa tudi prenesel na progo. V četrtfinalu sem se sicer ustrašil, ko mi je Bovolenta zaprl pot, da sem v ovinku šel povsem nizko. Takrat sem si rekel, ta bo pa težka, toda nato sem se malo na moč, malo na izkušnje izvlekel in vse se je srečno končalo. Moram priznati, da mi ta proga kljub dvema zmagama ni všeč, je pa res, da zahteva veliko tehničnega znanja, še posebej, ker je bila preparirana z vodo in brutalno ledena, kar pa mi ustreza. Dokazal sem, da lahko zmagujem tudi na progah, ki mi niso povsem pisane na kožo. Jasno je tudi, da ima veliko zaslug moj start, v vseh vožnjah sem se po njem takoj prebil v vodstvo. Da sem tako dober na startu, je zasluga izgube kilogramov. Mislim, da sem shujšal za okoli osem kilogramov, kar se pozna na eksplozivnosti, zdaj je življenje dosti lažje," je po tekmi dejal Flisar in dodal: "Lepo je biti tako visoko, a pojdimo s tekme na tekmo. Jasno je, da so se apetiti zdaj povečali, moj zaostanek za Chapuisom ni velik, a moram gledati predvsem na smučanje in ne na seštevek svetovnega pokala. Če bom smučal dobro kot tu, bodo tudi rezultati."

Pred tekmovalci v krosu je zdaj kar dolg odmor, naslednja tekma bo namreč 15. januarja v italijanskem Watlesu. "Nekaj dni odmora bo zagotovo prišlo še kako prav. Izkoristil bom ga za obisk frizerja, ki mi bo uredil brado in brke. Nato pa se bo nadaljuje trdo delo. Najprej kondicijski vložek, nato smučanje. Nikakor ne smem pasti ven iz ritma," je svoje načrte za bližnjo prihodnost predstavil Flisar.

Tako kot bradati Slovenec pri moških je pri ženskah v Innichenu dvakrat zmagala Nemka Heidi Zacher, tokrat je drugo mesto zasedla Švicarka Fanny Smith, tretje pa Francozinja Marielle Berger Sabbatel.

Izidi:

1. Filip Flisar (Slo)

2. Christoph Wahrstötter (Avt)

3. Arnaud Bovolenta (Fra)

4. David Duncan (Kan)

5. Seigmar Klotz (Ita)

6. Marc Bischofberger (Švi)

7. Viktor Andersson (Šve)

8. Thomas Zangerl (Avt)

9. Brady Leman (Kan)

10. Jonas Devouassoux (Fra)



- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jean Frederic Chapuis (Fra) 359

2. Filip Flisar (Slo) 282

3. Alex Fiva (Švi) 255

4. Brady Leman (Kan) 247

5. Marc Bischofberger (Švi) 220

6. Viktor Andersson (Šve) 208