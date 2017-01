Hansdotterjeva nepremagljiva na nočnem slalomu v Flachauu, Bucikova za las zgrešila deseterico

(Foto: AP)

Zmagovalka nočnega slaloma v Flachauu je postala švedska smučarka Frida Hansdotter, ki je kraljevala na vrhu že po prvi vožnji, na drugo stopničko pa je ob koncu stopila Norvežanka Nina Loeseth (+0.58). Hansdotterjeva tokrat priložnosti ni izpustila iz rok. Švedinja je tako po več kot enem letu prišla do nove zmage, četrte v svetovnem pokalu, četrte slalomske. Drugo vožnjo so zaznamovale majhne razlike med tekmovalkami, ki so se podale po beli strmini. Zmagovalka letošnje tekme za Zlato lisico Mikaela Shiffrin (+0,78) je tako končala na tretjem mestu, ki si ga je delila z Wendy Holdener. S petimi slalomskimi zmagami v tej zimi vodilna slalomistka Shiffrinova na prvi progi ni bila kos najožji konkurenci. V finalu je vendarle pokazala nekaj svojega mojstrstva, bila je zelo hitra, kar je zadostovalo za prevzem vodstva, a za zmago tudi najhitrejša vožnja finala ni bila dovolj.

Ana Bucik, ki je na slalomu za 53. Zlato lisico v Mariboru s sedmim mestom vpisala svoj najboljši dosežek v svetovnem pokalu, je bila tokrat na prvi progi nekoliko zadržana. Primorka je v finalu odločno pognala na progo, vendar mariborske vožnje ni ponovila. V spodnjem delu si je nabrala preveč zaostanka, da bi prevzela vodstvo, tako kot pod Pohorjem. Z zaostankom 16 stotink sekunde je bila četrta. Glede na to, da je bilo pred njo na startu še sedem tekmovalk, ki niso delale napak, je Bucikova pred slalomskim premorom izenačila drugi najboljši dosežek v karieri, 11. mesto. Enajsta je bila tudi na slalomu v Zagrebu. Bucikova (124 točk) je kot najboljša slovenska slalomistka 11. v slalomskem seštevku.

Maruša Ferk, ki je s 27. časom še ujela drugo vožnjo, je v finalu nastopila kot četrta na startu, napadalno, a se ji je nato v zgornjem delu pripetila velika napaka, ko je skoraj končala v snegu. Pred napako je bila v zelenem in je imela pred takrat vodilno 16 stotink sekunde prednosti, po napaki se je vrnila na progo, a je izgubila več kot dve sekundi. Ob prihodu v cilj je bila zadnja, njen zaostanek je znašal 3,39 sekunde, ter razumljivo zelo jezna ob novi izgubljeni priložnosti za odmevnejši dosežek, jezo pa je stresla tako, da je vrgla desno palico v podlago. Na koncu je dobila dve točki za 29. mesto (+7,14).

Že po prvi vožnji sedmega slaloma v letošnji sezoni svetovnega pokala je prepričljivo vodila Hansdotterova. Švedinja je s startno številko šest najbolje opravila s prvo vožnjo nočnega slaloma v Flachauu in je imela pred najbližjo zasledovalko Holdenerjevo skoraj sekundo prednosti (+0.95). Na tretjem mestu je po prvi vožnji prstala Loesethova, ki je zaostajala več kot sekundo. Velik zaostanek si je po prvi vožnji nabrala tudi najboljša slalomistka na svetu Mikaela Shiffrin, ki za vodilno Švedinjo zaostala skoraj sekundo in pol (+1.38). Od Slovenk se je prva na progo Hermana Maierja podala Ana Bucik in je v cilj prišla z osmim časom, njen zaostanek pa je bil skoraj dve sekundi za vodilno Hansdotterjevo. Kot druga se je od Slovenk na progo s startno številko 28 podala Ferkova. Ferkova je v cilj prišla na zadnje mesto, za vodilno Švedinjo pa je zaostala krepko več kot tri sekunde (+3.38). A kljub velikemu zaostanku, se ji je uspela uvrstiti v finalno vožnjo, in sicer kot 27. najhitrejša smučarka. Kot tretja in hkrati zadnja Slovenka se je na progo podala Meta Hrovat, ki pa je po solidnih vmesnih časih v zadnjem delu proge storila napako in odstopila.

Najboljša Slovenka Ilka Štuhec, ki je v Mariboru prvič v karieri osvojila slalomske točke, bila je deseta, je preizkušnjo v Flachauu izpustila in se bo raje v celoti posvetila pripravam na alpsko kombinacijo in smuk v Altenmarkt-Zauchenseeju. Štuhčeva, ki je peta skupno, je zmagala na prvi kombinaciji v sezoni, prav tako je za sijajni niz decembra osvojila vse tri smukaške preizkušnje in je prvič v vlogi vodilne v posebnem smukaškem seštevku.

To je bil zadnji specialni slalom pred februarskim svetovnim prvenstvom v St. Moritzu. Priložnosti za slalomistke bosta le še dve, obe marca in obe onstran velike luže v ZDA v Squaw Walleyju in na finalu sezone v Aspnu. Alpske smučarke pred odhodom na SP čakajo trije zaporedni tekmovalni konci tednov v znamenju hitrih disciplin, te bosta prekinila veleslalom v Kronplatzu in za konec meseca paralelna mestna tekma v Stockholmu.

Izidi slaloma v Flachauu:

1. Frida Hansdotter Frida 1:51.40

2. Nina Loeseth +0.58

3. Mikaela Shiffrin +0.78

3. Wendy Holdener +0.78

5. Veronika Velez Zuzulova +1.79

6. Katharina Truppe +2.02

7. Bernadette Schild +2.27

8. Christina Geiger +2.66

9. Emelie Wikstroem +2.73

10. Sarka Strachova +2.77

...

11. Ana Bucik +2.82

29. Maruša Ferk +7.14



Izidi prve vožnje slalom:

1. Frida Hansdotter Frida 56.91

2. Wendy Holdener +0.95

3. Nina Loeseth +1.08

4. Veronika Velez Zuzulova +1.15

5. Mikaela Shiffrin +1.38

6. Bernadette Schild +1.48

7. Katharina Truppe +1.63

8. Ana Bucik +1.91

9. Sarka Strachova +1.93

10. Emelie Wikstroem +2.13

...

27. Maruša Ferk +3.38