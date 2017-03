Flisar bo kot drugi v zgodovini poskušal ubraniti zlato: Če hočem biti najboljši, moram premagati vse

Filip Flisar bo v Sierri Nevadi branil zlato medaljo v smučarskem krosu. (Foto: AP)

"To bi bilo res super, a s tem nisem obremenjen. Zame bo to navadna tekma za kolajne. Za njo se bom boril, dal bom vse od sebe. Zaenkrat dobro kaže, zadnje tekme so pokazale, da sem v dobri formi, tudi na treningih sem hiter. Proga in razmere mi ustrezajo, a saj veste, kako nepredvidljiv je naš šport, dovolj je ena napaka in je konec sanj," meni Flisar. Mariborčan težko govori o favoritih tekme, krog kandidatov za vrh je spet širok, vseeno pa po profilu proge v ospredje postavlja nekatere konkurente. "Mislim, da proga poleg mene ustreza še Kanadčanoma Chrisu Delboscu in Bradyju Lemanu, tudi Šved Victor Oehling Norberg bo nevaren in najbrž še kdo. Olimpijskega prvaka Jeana Frederica Chapuisa prav gotovo ne smemo pozabiti, čeprav mislim, da Francozom, ki so na zadnjih olimpijskih igrah osvojili vse tri kolajne, ustrezajo drugačne proge. Francozi imajo rajši led kot mehko progo, prav tako zaprte negativne zavoje. Tu pa je proga drugačna, je mehka, a vseeno brutalno hitra in tehnično zahtevna. Na njej moraš biti ves čas zbran, vse se hitro dogaja, trenutek nezbranosti je lahko usoden," pravi brkati mojster smučanja, ki se ne obremenjuje s tekmeci.

"Ciljam na najvišja mesta, tako da mi je vseeno, s kom se bom meril v posameznih vožnjah. Če hočem biti najboljši, moram premagati vse. Najboljši te slej kot prej čakajo, nobenega pa se ne bojim," o tem, kdaj se bo pomeril s kom - tekmecev si za razliko od tekem novoletne turneje najboljši ne izbirajo -, ne razmišlja, kakor ne razmišlja o tem, da bi lahko obstal v kvalifikacijah. Za razliko od večine tekem svetovnega pokala bodo te na isti dan kot finale. Po deskarskem krosu, v katerem Slovenci niso imeli svojega predstavnika, so strokovnjaki menili, da je veliko vlogo odigral material, toda Flisar je prepričan o nasprotnem: "Progo so od deskarskega krosa kar dosti spremenili. Proga je tehnično prezahtevna, da bi odločala oprema. Po takem spomladanskem snegu leti vse, z mažo se ne moreš zafrkniti. Vseeno pa mi daje optimizem, da ima Elan zelo hitre mase za tak grobozrnati sneg. Meni je na treningu letelo, zdaj pa ne vem, a je vsem, a so bile smuče hitre, a sem bil za to zaslužen sam."

Zadnja tekma svetovnega pokala je bila pred slabimi 14 dnevi v Kanadi - na njej je Flisar četrtič v sezoni stopil na zmagovalni oder, bil je tretji -, od takrat pa do treninga v Španiji Flisar ni bil na snegu. "V tako kratkem času se ne moreš naučiti in niti pozabiti smučanja. Gledal sem, da bom imel čim manj stresa, zato se nisem hotel voziti nekam daleč na treninge. Za hitrost in eksplozivnost sem delal na svojem telesu. Nekaj časa sem bil na Donatu in kislem zelju, da sem si malo sčistil črevesje, tako da se zdaj odlično počutim," je v svojem slogu pogovor zaključil branilec naslova.