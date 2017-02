FOTO: Dnevniški zapisi Tine Maze so izšli v knjigi: Biografija je zaokrožila moje pomembno življenjsko poglavje, to je bila neke vrste terapija

Biografski roman je na 291 straneh in v 36 poglavjih izšel pri založbi DZS, ki je lani že izdala resničnostno pravljico o najboljši slovenski športnici z naslovom Tina in njena medvedja moč. V času uspešne kariere Tine Maze so se odpletle neštete osebne čustvene zgodbe šampionke, solze radosti, drame, vzponi in padci, globoka razmišljanja, veliko prelitega znoja, boj med Tino in Mazejevo, med zmagovalko in čutečo žensko. Pisala, ne tipkala, je tudi dnevnik. Ki ga ne piše več ...

"To je zelo osebna stvar, dnevnik sem pisala med kariero in potem vse zaupala Vitu, ki je vsebino strnil v berljivo branje. Velik del knjige so občutki, ki sem jih doživljala, ko sem se pripravljala na tekme, ko sem iskala odgovore na probleme. To je bila neke vrste terapija, ki jo priporočam vsem. Papir je vedno tam, te posluša in te razume. Pisanje me je tudi potegnilo iz neke zelo težke sezone," je pojasnila Mazejeva in sklenila: "Biografija je zaokrožila moje zelo pomembno življenjsko poglavje, druga knjiga pa je še povsem prazna." Črnjanka je 7. januarja na prizorišču 53. Zlate lisice v Mariboru sklenila bogato športno pot.

"Ostalo je še toliko gradiva, vsaj za tri knjige. Toda tudi nastajanje te je bilo zanimivo. Včasih me je kaj zanimalo in sem Tini poslal mail. Ona mi je odgovorila na svoj način. Napisala mi je globok odgovor s svinčnikom na papir, to fotografirala in poslala. Potem pa sem to prepisoval v računalnik, kot da bi bila šampionka v 18. stoletju, sam pa v 21.," je zanimiv detajl izpostavil pisec Vito Divac. Mazejevo je spremljal od začetka uspešne smučarske kariere in pisal njeno biografijo dobro leto in pol.

Tina Maze in Vito Divac. (Foto: Damjan Žibert)

"Leta 2006, ko je bila Tina v tekmovalni krizi, je iz medijske osame prišla Mateja Svet in napisala izjemen tekst za Delo. Po daljšem prigovarjanju je napisala tudi pismo Tini, ki je tudi vključeno v knjigo," je dodal Divac. Mazejeva in Svetova, najboljši slovenski alpski smučarki doslej, se osebno sploh še nista srečali, govorili sta le po telefonu.

Knjiga se konča z besedami, da je za Mazejevo največja zmaga dejstvo, da ni bila nikoli poškodovana, čeprav je postala šesta smučarka v zgodovini z zmagami v vseh petih disciplinah, osvojila 15 kolajn na velikih tekmovanjih in bila šestkrat tudi najboljša slovenska športnica leta.

"Komunikacija z vrhunskim športnikom, z genialnimi ljudmi, je težka. Tina pa je še Korošica in še partnerica. Preveč čustven športnik ne more biti vrhunski, mora dati čustva nekoliko vstran. Bilo je velikokrat težko ... Da, vem, kdo je Tina, ne da bi prebral knjigo," pa je povedal vodja ekipe Team to aMaze in življenjski sopotnik Mazejeva, Andrea Massi.